Las soñadas vacaciones de Chiquis Rivera junto a sus hermanos en Colorado

Para Chiquis Rivera sus hermanos son los más importante, así lo ha revelado en varias ocasiones. Y esta Navidad quiso celebrarla juntos, en unas merecidas vacaciones en la nieve. La hija mayor de Jenni Rivera se fue con tres de sus hermanos: Jacqie, Jenicka y Jhonny a Colorado, a disfrutar de un tiempo en familia.

Durante sus vacaciones, a las que también se unió el esposo y los hijos de Jacqie, los hermanos compartieron divertidas imágenes en sus historias de Instagram, donde se les ve jugando naipes, cocinando, compartiendo regalos navideños y también recordando a su fallecida madre.

En uno de los videos se ve a los hermanos disfrutando de un divertido momento juntos mientras ven programas donde aparece su madre. Entre risas y emoción recordaron los momentos vividos junto a la cantante, quien falleció en diciembre de 2012 producto de un accidente aéreo en México.

El único de los hermanos que no pudo asistir a las vacaciones familiares fue Michael, a quien Chiquis se encargó de enviar saludos y expresarle una vez más lo orgullosa que está de él por ser un excelente padre, y de verlo feliz junto a su hija durante la Navidad.

En declaraciones pasadas realizadas por motivo del cumpleaños de su hermano Michael, Chiquis expresó cuán orgullosa se siente de él. “Te amo, por tu gran corazón. Te amo, por el padre que eres. Te amo, por tu inteligencia. Básicamente, lo que estoy diciendo es que te amo por todo lo que eres, y agradezco a Dios por tu existencia hoy. Eres demasiado sexy para este mundo. Feliz cumpleaños mi hermanito. Te tengo de por vida”, escribió.

Y así como la relación entre los cinco hijos de Jenni Rivera sigue más firme que nunca, la relación entre ellos y el resto de su familia se ha ido deteriorando desde que falleció Jenni Rivera.

En declaraciones pasadas Chiquis reveló que se distanció de su abuela materna Doña Rosa, por haber realizado comentarios negativos sobre sus dos hermanos menores: Jenicka y Jhonny.

Por otra parte, los cinco hermanos cortaron relaciones con sus tíos Rosie y Juan. Rosie Rivera, hermana menor de la fallecida cantante, quedó a cargo de administrar la herencia que dejó al momento de su muerte. Si bien, Juan Rivera no fue nombrado como albacea, él también se involucró en la administración de la fortuna para ayudar a Rosie.

Los problemas se desataron cuando los hijos de la cantante les solicitaron a sus tíos Rosie y Juan una contabilidad para aclarar cómo habían administrado su herencia. De acuerdo a Chiquis sus tíos no tomaron de la mejor forma la solicitud.

“Hace tiempo que teníamos nuestras dudas, pero yo no quería entrar en ese tema porque sabía que generaría problemas. En enero de 2021 decidí escuchar a mi hermano y contratar a un abogado para saber cómo estaban las finanzas de los negocios y del fondo que dejó mi madre. Jhonny es quien ha estado tratando con el abogado, y lo que solicitó (a mi tía) no fue una auditoría, sino una contabilidad. Como beneficiario él tiene derecho a pedirlo y mi tía Rosie tenía la obligación de darnos esa información anualmente, pero nunca lo hizo (…) y cuando se lo pedimos se armó un gran revuelo y no entendimos por qué”, señaló Chiquis, de 36 años, durante un capítulo de su podcast Chiquis and Chill.