Lupillo Rivera defiende a los hijos de Jenni Rivera

El quiebre en la familia Rivera cada vez se hace más profundo y poco a poco se van conociendo más detalles sobre los conflictos entre hermanos, tíos y sobrinos de la familia que dejó la fallecida cantante Jenni Rivera.

La herencia que dejó la artista, la que incluye un fondo para cuatro de sus hijos, y dos empresas, ha sido el principal detonante de conflictos. Esto, debido a que antes de morir la artista dejó como albacea a su hermana Rosie, quien tuvo el control de la administración de la herencia durante 9 años.

El primer quiebre llegó cuando el hijo menor de la cantante, Johnny, apoyado por su hermana mayor, Chiquis, solicitaron a su tía una contabilidad de la fortuna que les dejó su madre. De acuerdo a declaraciones realizadas en su cuenta de Instagram por Chiquis Rivera, su tía no tomó de buena forma que sus sobrinos le pidieran aclarar las cuentas. “Cuando se lo pedimos se armó un gran revuelo y no entendimos por qué”, recalcó.

Al momento de querer traspasar el control de la herencia a Jacqie Rivera, Chiquis afirma que su tía les pidió 85 mil dólares y firmar un acuerdo de confidencialidad sobre el tema. Además, señaló que su tío Juan, quien ayudaba a su tía con los negocios de su madre, ahora les está pidiendo casi 300 mil dólares.

La cantante lamentó el actuar de sus tíos, afirmando que no es correcto que sigan pidiendo dinero. “Si estuviera mi mamá las cosas serían muy diferentes, eso le dije a mi abuela, “usted sabe que mi mamá era una leona por sus hijos, ella no puso a nadie en su testamento, nada más a sus hijos, y a mi me sacó por un problema que no era cierto, que ya hemos explicado muchas veces, y Dios sabe que no es cierto”, detalló.

Ante el drama que viven los cinco hijos de Jenni Rivera, su famoso tío Lupillo Rivera, rápidamente expresó su apoyo a sus sobrinos, comentando en la cuenta de Instagram de Chiquis Rivera que ella y sus hermanos están en lo correcto.

“Uds no están haciendo nada mal…y SÍ, EL LEGADO DE TU MAMÁ SI ES DE UDS….de uds nada más, porque ella trabajó para uds nada más, uds tienen todo el derecho de vivir del Nombre JENNI RIVERA para siempre!!!”, escribió el cantante, de 49 años.

La declaración de Lupillo Rivera generó la reacción del público de manera instantánea con más de 1,700 comentarios.

“@lupilloriveraofficial me alegra saber que no toda la familia está contra los hijos de Jenny. Gracias por apoyarlos”, “Ese es mi Lupillo!! Así se habla! Siempre tuviste razón respecto a tus Hermanos. Jenny estaría orgulloso de ti!”, “Eso chingón, defienda a sus sobrinos. Usted es el único que es una persona justa, educada y coherente”, y “Usted es el único de esa familia que sí tiene los pies sobre la tierra. Jenny debió dejarte a ti como albacea. Se ve que usted es el único q hubiera puesto el nombre de Jenny Rivera y su legado en la cima, usted sí hubiera cuidado bien de los hijos de Jenny y hubiera hecho crecer más su fortuna”, fueron a algunos de los comentarios.