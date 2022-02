Juan Rivera confiesa por qué desde pequeño ha tenido una mala relación con Lupillo

Juan Rivera dedicó fuertes palabras a su hermano Lupillo Rivera, afirmando que es la persona que más daño le ha causado en su vida. Las declaraciones las realizó a través de una publicación en Instagram, donde profundizó sobre cómo ha sido la relación con el famoso cantante desde que era un niño.

“Él es mi hermano, el 4to de la Familia. Todas la experiencias de la vida no son buenas, es lo primero que se me viene a la mente. Es difícil escribir este, MUY DIFÍCIL. Hay mucha confusión y la verdad, DOLOR. Jamás he entendido el por qué nuestra relación fue así, desde niños”, señaló Juan Rivera, quien en los últimos meses ha lanzado varios mensajes criticando al intérprete de “Despreciado”.

“Lupe se casó a los 18, yo tenia 12, por lo cual no hubo mucha relación en esa etapa. Él tenía que cuidar a su esposa, vivía aparte y trabajaba MUCHO (…) Cuando se divorció la primera vez hubo una rachita divertida, pero la verdad, al parecer, desafortunadamente, son más malos o dolorosos. Uno de los mejores consejos sobre el amar a mi esposa me lo dio él. “ÁMALA, ella te dio su vida. Tus hijos, hermanos y familia te amarán por esas razones. Ella te ama porque quiere”. Eso JAMAS se me olvidará”, detalló en la publicación.

“Siempre quise tener una relación así de HERMANOS cercanos, pero nunca se pudo. Serían nuestras responsabilidades, matrimonios, caracteres y/o diferencias. No sé, pero así fue. No culpo a Lupe, yo también he fallado, pero esta es la verdad de nuestra relación. Solo sé que en esta vida no hay persona que me haya lastimado, ofendido o golpeado más que Lupe”, fueron algunas de sus fuertes declaraciones.

“¿Le guardo rencor? No sé, hay veces que digo que no y hay veces que creo que sí. Lo que sí se es que tengo miedo de verlo, no sé cómo reaccionaría yo. Cómo cambian las cosas, antes, sin pensarlo, hubiese entregado mi vida defendiendo a mi hermano, MI SANGRE. Es feo saber que ya no te sientes así por alguien. Es feo pensar que ya no sabes si hay más amor o coraje. El no saber cuál pesa más en este momento duele”, lamentó.

Finalmente, Juan Rivera dio a entender que lo mejor es estar distanciados. “Tal vez, como dicen por ahí, es mejor “querernos” de lejos. ¿Por qué? Porque hay demasiado egoísmo, dolor, coraje, falta la humildad, perdón, gracia, sensibilidad, respeto y tantas cosas más, de ambas partes. Esto no es escrito para ofender, hacer quedar mal o lastimar. Es la verdad de mi corazón, es lo que vive en mi ser”, señaló.

Durante 2021 las diferencias entre ambos hermanos se hicieron públicas, luego de que Lupillo Rivera defendiera a sus sobrinos en medio de la polémica por la administración de la herencia de Jenni Rivera por parte de su hermana Rosie. En esa ocasión Juan Rivera acusó a Lupillo de ser un mal padre, a lo que Lupillo respondió acusando a Juan Rivera de pagarle a sus amantes para que se practicaran abortos.

Por lo revelado en esta oportunidad por Juan Rivera, las posibilidades de un acercamiento son prácticamente nulas.