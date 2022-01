Chiquis Rivera agradece a su madre por desheredarla

Las controversias por la fortuna que dejó la fallecida cantante Jenni Rivera no paran. Luego de que los cinco hijos de la artista rompieran relaciones con sus tíos Juan y Rosie, y la administración de la herencia pasara a manos de una de sus hijas: Jacqie, las recriminaciones van y vienen.

Chiquis Rivera, hija mayor de la cantante, ha sido quien ha sacado la voz en defensa de sus cuatro hermanos: Jenicka, Jacqie, Michael y Johnny, revelando los oscuros detalles del actuar de sus dos tíos en relación al dinero que dejó su madre.

De acuerdo a declaraciones de la cantante, de 36 años, sus cuatro hermanos tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad para que su tía Rosie accediera a traspasar la administración de la herencia de Jenni Rivera a Jacqie, por lo que ellos no pueden referirse al tema. “Pero yo sí puedo hablar, porque no soy parte del testamento”, aclaró tras recalcar que defenderá a sus hermanos a toda costa.

La razón de por qué Chiquis no forma parte del testamento dejado por su madre se debe a que antes de morir fatalmente en un accidente aéreo en diciembre de 2012, la artista desheredó a su hija mayor, luego de haberla acusado de acostarse con su esposo Esteban Loaíza.

“Yo a mi madre la perdí dos veces. Ella murió el 10 de diciembre de 2012. Ese día todos la perdimos. Pero el 2 de octubre de 2012 yo perdí a mi madre antes que todos. Ambas tuvimos un desencuentro, muchos malos entendidos, muchas voces tóxicas alrededor de ella en ese momento y no nos hablábamos. Ella era una mujer muy fuerte y sus lecciones usualmente eran bien duras”, relató Chiquis en su podcast Chiquis and Chill.

De acuerdo a la artista, Jenni Rivera cortó todo tipo de relación con ella a través de un e-mail. “Era un correo muy largo y fuerte. Decía que ella por fin podía ver todo claramente y que sabía que yo había estado durmiendo con su esposo Esteban (…) Yo no lo podía creer, ni siquiera pude terminar de leer el email”, explicó.

Este hecho marcó la vida de Chiquis y de acuerdo a sus propias palabras, hoy se siente inmensamente agradecida de su madre por haberla desheredado.

“Mi madre me hizo un gran favor por sacarme, se lo agradezco mucho, porque eso me ayudó a trabajar, me ayudó a chingarle, puso algo dentro de mí de decir “yo puedo, voy a enseñarle al mundo quién es mi madre y lo que me enseñó”, relató en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Hoy Chiquis es una multifacética empresaria, cantante y conductora de televisión. Entre sus exitosos emprendimientos destacan su línea de productos de belleza y la publicación de varios libros sobre su vida, además de ser la productora y conductora del programa de televisión “Lo Mejor de Ti con Chiquis”.

La intérprete de “Cualquiera” lamentó que el dinero y las empresas que dejó su madre hayan sido motivo de la ruptura familiar y que sus tíos Rosie y Juan les sigan pidiendo dinero.

“Me da mucha tristeza por mi mamá, porque trabajó mucho, se chingó mucho tiempo, no estuvo con nosotros por trabajar, y que se haya llegado a esto está muy cabrón”, concluyó.