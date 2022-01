Rosie Rivera contesta y afirma que su quiebre familiar lo provocó el diablo

Una verdadera telenovela se está viviendo al interior de la familia Rivera. Esta semana Rosie Rivera, hermana y albacea de la fallecida Jenni Rivera, traspasó el mando de las empresas de la cantante a su sobrina, Jacqie Rivera. Todo parecía pacífico, pero recientes declaraciones realizadas por la hija mayor de Jenni Rivera, dejaron al descubierto oscuros detalles del actuar familiar.

Chiquis Rivera escogió su cuenta de Instagram para conectarse con su público y relatar extensamente la pesadilla que ella y sus cuatro hermanos: Jacqie, Jenicka, Michael y Johnny han vivido a causa de las acciones de sus tíos Rosie y Juan en el manejo de la herencia de su madre.

La cantante, de 36 años, explicó que por años su hermano Johnny le pidió que solicitaran una contabilidad de la herencia de su madre, pero ella no había querido hacerlo para no tener problemas con sus tíos, y que cuando finalmente decidieron solicitarles la información se armó un gran alboroto. “Mi hermano solo quería saber cuánto dinero había dejado mi mamá. Johnny nunca dijo que Rosie era ratera, nada mas teníamos preguntas. Rosie como albacea tenía la obligación de entregarnos esa información anualmente y nunca lo hizo”, explicó.

La artista afirma que nunca más pudieron dialogar con sus tíos. “A Rosie le habían dado 60 días para entregar la contabilidad y tardaron 192 dias en entregar la contabilidad del fondo que mi mamá dejó a mis hermanos, pero nunca se nos dio la contabilidad de los negocios”, enfatizó agregando que el esposo de Rosie Rivera robó dinero de una de las empresas de su madre hace dos años.

“Rosie lo sabía, ella se lo contó a mi hermana Jacqie. Según Rosie ella pagó ese dinero, creo que fueron como 80 mil dólares que se robaron, según Rosie lo pagó todo. Cuando mi hermana le preguntó al contador qué harían con eso, él le respondió que harían como si hubiera sido un préstamo, porque el dinero se devolvió. Pero eso no estuvo bien (…) Quizás Rosie no es una ratera, quizás Rosie no robo, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos lo que había pasado. A mi me dolió mucho esto”, señaló.

Ante el revuelo que provocaron las declaraciones de Chiquis -quien detalló además que su tía Rosie les pidió 85 mil dólares para acceder a traspasarle el mando de los negocios a Jacqie, y que su tío Juan les está pidiendo más de 300 mil dólares- Rosie Rivera sacó la voz y responsabilizó a satanás de todo.

“No voy a responder, porque son los medios los que se benefician con todo esto (…) Cuando se trata de algo familiar mucho menos voy a contestar, no es mi estilo, hay situaciones que no valen la pena (…) Cuando pienso en el por qué o para qué está sucediendo todo esto yo sé que mi propósito es hablar de la grandeza de Dios. Mi enemigo no es de carne hueso, mucho menos mi familia, cuando digo el enemigo estoy hablando del diablo, mi enemigo es el diablo”, enfatizó.

La hermana de Jenni Rivera señaló que esto está ocurriendo porque el demonio quiere que ella deje de predicar. “Aquí hay un enemigo que es Satanás, que quiere disolver a mi familia. Él quiere que yo deje de predicar, y el quiere destruir a una familia. Siento que el enemigo quiere quitarme la voz con este tipo de ataques espirituales. Nuestra lucha no es contra carne y hueso, por eso no voy a responder”, agregó.

De esta forma, Rosie Rivera se negó a aclarar si su esposo robó dinero de la empresa de Jenni Rivera y enfatizó que en su hogar reina el amor. “En este lugar hay paz, en este lugar hay amor, hay unidad y nosotros tenemos el control de quien permitimos que entre a nuestra casa. Mi meta no es cambiar lo que piensan de mí, mi propósito es glorificar a Dios”, recalcó.

Sus declaraciones generaron una oleada de negativos comentarios por parte de sus seguidores de Instagram, quienes lamentaron que no reconozca sus errores.

“Es que no te conviene contestar. ¡Qué tristeza!”, “¿Pero qué vas a responder???? No tienes argumentos. Has sido pillada. Hay veces en que el silencio es más favorecedor, y creo que en este caso, para ti lo es”, “Es mejor que seas sincera y no deberías meter a Dios. Ya te sacaron las caretas”, “No contesta porque el que calla otorga. No tiene cómo defenderse”, y “¿Por qué metes a Dios en esto? Quieres sensibilizar a las personas con eso, ya sabemos que Dios es amor, pero no tiene nada que ver con el asunto que tratas de cubrir con tu marido ¡que roboooooooo!”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.