¿Por qué Jenni Rivera desheredó a su hija Chiquis antes de morir?

La vida de Jenni Rivera estuvo colmada de éxitos profesionales, con una trayectoria que la coronó como la reina de la música norteña. Sin embargo, en su vida privada pasó momentos muy difíciles.

Primero debió enfrentar y denunciar el abuso sexual del que fueron víctimas sus hijas Chiquis y Jacqeline Rivera, y su hermana Rosie, a manos de su primer esposo José Trinidad Marín. Como si no bastara con este dolor, meses antes de morir rompió todo tipo de vínculo con su hija mayor, Chiquis Rivera, ya que pensaba que ella la había traicionado acostándose con su esposo Esteban Loaiza.

Fue tanto el enojo de Jenni Rivera que llegó al punto de desheredar a su hija y nunca más permitió que la contactara. Dos meses después la cantante falleció en un accidente aéreo en México, dejando a Chiquis sin participación en su testamento.

“Yo a mi madre la perdí dos veces. Ella murió el 10 de diciembre de 2012. Ese día todos la perdimos. Pero el 2 de octubre de 2012 yo perdí a mi madre antes que todos. Ambas tuvimos un desencuentro, muchos malos entendidos, muchas voces tóxicas alrededor de ella en ese momento y no nos hablábamos. Ella era una mujer muy fuerte y sus lecciones usualmente eran bien duras”, explicó Chiquis Rivera en su podcast Chiquis and Chill.

“En septiembre de 2012 las cosas se pusieron muy raras con mi madre. Ella no pasaba por un buen momento, tanto emocional como mentalmente. Todos nos dábamos cuenta, pero no decíamos nada para no enojarla (…) El 2 de octubre me mandó un email con el título “Luces encendidas”. Era un correo muy largo y fuerte. Decía que ella por fin podía ver todo claramente y que sabía que yo había estado durmiendo con su esposo Esteban”, relató.

De acuerdo a la cantante, de 36 años, desde ese día no volvió a tener acceso a su madre por ningún medio. “Traté de contactarla de todas las formas posibles, por email, por teléfono (…) ella me bloqueó de todas partes. Pasé de tener acceso total a ella a nada”, agregó.

Chiquis Rivera afirma que la desconfianza de su madre fue provocada por una mujer. “Esa mujer comenzó a tirar veneno y maldad en sus oídos, no sé cómo pudo inventar toda esta historia, y mi madre no estaba bien emocional y mentalmente”, explicó.

De acuerdo a la artista, nunca pudo demostrar a su madre que no había dormido con su padrastro. “Tengo toda la evidencia para demostrar que yo no hice eso, que la noche que ella pensó que eso había pasado yo no habría podido hacerlo, tengo todo el registro que muestra que no pude hacerlo (…) Es completamente falso que estuve en la habitación con él (Loaiza). Traté de explicárselo a mi madre, pero ella no quería escuchar”, recalcó.

La actitud de Jenni Rivera hirió profundamente a su hija, quien durante años había sido su mano derecha, trabajando como su asistente personal y cuidando a sus hermanos desde que eran bebés. “Yo fui madre a los 10 años, porque tuve que hacerme cargo de mis hermanos (…) No estudié en la universidad ni me inscribí en la fuerza aérea como planeaba porque mi madre me dijo que me necesitaba, yo estudié en la universidad de Jenni Rivera, todo lo que sé me lo enseñó mi madre”, señaló en su podcast.