¿Cuál de los hermanos de Jenni Rivera abrió su ataúd para tomarle fotos?

Los conflictos de la familia Rivera comenzaron a desencadenarse desde la muerte de la artista. Así lo reveló en ese entonces Lupillo Rivera, quien afirmó que las peleas con sus hermanos comenzaron cuando él se negó a reconocer el cuerpo de la artista.

Según el intérprete de “Te extrañaré”, el quiebre se habría hecho más profundo aún cuando uno de sus hermanos no respetó la última voluntad de la cantante y abrió el ataúd para tomar fotos y videos de sus restos.

“Yo no quería reconocer los restos de mi hermana. Le dije al procurador y a los forenses “yo confío en su trabajo y no necesito ver los restos, si el ADN es compatible yo acepto esa prueba”. Y ahí fue cuando uno de mis hermanos me retó y me dice ¿por qué no? si esa es tu responsabilidad”, detalló Lupillo Rivera en una entrevista con Univisión que dio tiempo después del fatal accidente de la cantante.

El artista, de 49 años, señaló que todo esto ocurrió en Monterrey, México, cuando él y sus hermanos Juan y Gustavo viajaron a buscar a su hermana para poder traerla de regreso a Estados Unidos. Lupillo afirmó que trató de explicarle a sus hermanos sus razones para no quedarse con esa terrible imagen en su mente.

“Yo les dije “Mi responsabilidad es encontrar y llevar a mi hermana” (…) Me pueden decir lo que quieran decir, pero yo me quedé con una imagen de mi hermana como yo la vi la última vez”, afirmó tras señalar que desde ese momento comenzaron los problemas con su familia.

De acuerdo al intérprete de “Despreciado”, todo empeoró cuando llegaron con el ataúd a Los Ángeles, CA, y uno de sus hermanos pidió que lo abrieran. “Abrieron el ataúd por ambición (…) porque más adelante puedan hacer algo con eso”, afirmó Lupillo a Univisión.

Por su parte, en una entrevista que dio a Don francisco en esa época y que fue transmitida por Telemundo, Gustavo Rivera, confesó que fue él quien abrió el ataúd, aún sabiendo que la voluntad de su hermana era que una vez fallecida nadie abriera su ataúd, y que incluso lo había dejado por escrito.

“No me arrepiento. Yo hablé con Rosie y le dije que me dieran eso a mi (abrir el ataúd). Porque nadie la pudo ver, nadie la pudo tocar, yo fui el ultimo que le di sus besos, le puse sus flores, un clavel blanco por cada hijo (…). Fui el último que le tapó su rostro”, relató durante la entrevista.

Ante la pregunta de Don Francisco si era cierto que le tomó fotos a los restos de su hermana, Gustavo Rivera señaló: “Sí, fotos y videos. Cuando sea el tiempo correcto las entregaremos a la familia”, afirmó.

¿Una muerte anunciada?

Luego del fatal accidente aéreo, tanto Lupillo como Gustavo recordaron los últimos días de Jenni Rivera. De acuerdo a Lupillo, la última vez que vio a su hermana, solo días antes de morir, la encontró extraña.

“Yo creo que mi hermana ya presentía algo, porque todo el testamento lo cambió el jueves, antes de irse al aeropuerto y ahí fue cuando nombró a Rosie. El jueves 6 fue cuando lo hizo, el 7 se fue a trabajar a Colima y el día 8 a Monterrey. El día 9 ella ya no amaneció”.

Por su parte, Gustavo señaló que antes de su viaje la cantante tuvo muchos problemas con algunos trabajadores y le pidió que viajara con ella. “Yo viajaría con ella en esa fecha, pero se casó mi hija, por eso finalmente no pude ir”, explicó.