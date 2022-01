Foto: Chiquis Rivera deslumbra en baby doll desde su cama

La cantante Chiquis Rivera anunció el lanzamiento de su próximo sencillo “Quiero amanecer con alguien”, y lo hizo posando provocativamente desde su cama. La hija mayor de Jenni Rivera subió una foto a su cuenta de Instagram, donde aparece descalza, con un baby doll y el cabello suelto.

“Quiero Amanecer Con Alguien. Que en la lucha por regirme me seduzca….01•27•2022 • 2PM”, escribió anunciando el nuevo tema, que estará disponible mañana jueves.

La artista, de 36 años, está muy entusiasmada con la nueva canción, un remake del exitoso tema de la cantante Daniela Romo. “Quiero amanecer con alguien. Que en la lucha por regirme me seduzca. Que separe bien mi cuerpo de mi mente. Que sepa como amarme, que no quiera cambiarme”, es parte de la letra del romántico tema que en 1989 Daniela Romo hizo famoso.

VIDEO: Escucha la versión de Daniela Romo AQUÍ:





Play



Quiero amanecer con alguien | Daniela Romo Quiero amanecer con alguien (Daniela Romo / Bebu Silvetti) Que sensación extraña Que soledad tan larga La Luna que me llama Amor que me reclama Que mágico poder Estaba yo distante Pero hoy quiero volver Volver a enamorarme A compartir con alguien Todo lo que hay en mí Quiero amanecer con alguien Que en la… 2020-06-06T16:08:14Z

En otra publicación que realizó Chiquis a modo de adelanto de su nuevo video, se le ve de noche en una playa, envuelta en un ajustado vestido largo y tacones. “Un pedacito detrás de cámaras del video musical de “Quiero Amanecer Con Alguien”, escribió.

Y para quienes quieren deleitarse con un solo de la voz de Chiquis, subió otro video donde cantan a capella la canción mientras la maquillan. Los halagos de sus más de 5 millones de seguidores no se hicieron esperar. “Eres mi inspiración para saber que todo es posible”, “El gran talento que tienes mi vida”, “Chiquis, tan hermosa bien trabajadora”, y “Te quedo muy bien la canción se escuchas divina”, fueron algunos de los comentarios.

En recientes declaraciones realizadas en su podcast Chiquis and Chill, la artista señaló que estuvo a punto de no ser cantante, puesto que su plan al salir de la secundaria era entrar a la fuerza aérea. “Sabía que después de cuatro años de ser parte de la fuerza aérea ellos te pagaban una carrera, aún no sabía si quería ser sicóloga u otra profesión, pero mi plan era entrar a la fuerza aérea y luego decidir”, señaló.

La artista explicó que fue su madre quien le dijo que esa no era una opción, ya que necesitaba que le ayudara y fuera sus asitente. “Mi madre se había divorciado de Juan López, padre de Johnny y Jenicka, y me dijo que me necesitaba, que yo no podía ir a la fuerza aérea. Entonces, saliendo de la secundaria me fui a trabajar para mi madre, ella me enseñó todo lo que sé, fui a la Universidad de Jenni Rivera”, afirmó, tras detallar que era la mano derecha de su fallecida cantante.

Respecto a sus planes de tener un hijo, Chiquis reveló que congelará sus óvulos y que ya no está usando ningún método anticonceptivo. “Hay momentos en que quiero tener hijos y otros que no. Amo a los niños, pero crié a tantos que siento que ya tuve hijos. He sido una madre desde que recuerdo”, señaló sobre su experiencia criando a sus hermanos desde que ella tenía diez años.

“Cuando Johnny tenía seis meses mi madre me dijo “toma a tu niño, yo necesito volver a trabajar”, detalló.