Jenni Rivera tenía el corazón roto antes de morir ¿Quién la dañó?

Jenni Rivera tuvo una exitosa carrera profesional, logrando abrirse paso en el mundo de la música regional mexicana y convirtiéndose en una admirada artista. Sin embargo, su vida privada estuvo marcada por altos y bajos, sufriendo traiciones y profundos dolores provocados por personas allegadas a ella.

Durante su primer matrimonio con José Trinidad Marín, sufrió violencia doméstica durante años. Luego de tener tres hijos: Chiquis, Jacqie y Michael, decidió divorciarse tras una fuerte golpiza que le propinó su entonces esposo.

“Lo metí preso en 1992 porque me golpeó, y ahí entonces yo no quise darle, porque aquí (en Estados Unidos) si golpeas también te meten a la cárcel. Me dejé, dije “ok, que me golpee”. Lo metí preso, nos separamos y se acabó”, relató la cantante en entrevista con el programa de farándula De primera Mano.

Años después la artista vivió un profundo dolor al enterarse que su ex esposo había abusado sexualmente durante años de sus dos hijas y de su hermana, cuando eran solo unas niñas. Tras años de lucha logró que se hiciera justicia y Trinidad Marín fue condenado a 31 de prisión, condena que aún se encuentra cumpliendo en una cárcel de Estados Unidos.

La cantante volvió a darse una nueva oportunidad en el amor y se casó con Juan López en 1997. Luego de tener a sus hijos menores Jenicka y Jhonny, se separó en 2003. Juan López falleció en 2009 de neumonía.

Sin dudas, uno de los mayores dolores que sufrió Jenni Rivera la golpeó solo dos meses antes de su muerte. En ese entonces la cantante estaba convencida de que había sido traicionada por su hija mayor Chiquis Rivera y su esposo Esteban Loaíza. La artista acusó a su hija de haberse acostado con su marido y rompió todo vínculo con ella y con su esposo, de quien se divorció.

Tan convencida estaba de la traición que optó por desheredar a su hija, quien en el pasado había sido su mano derecha y la había ayudado incondicionalmente a cuidar a sus hijos pequeños para que ella pudiera dedicarse de lleno a su carrera. Chiquis incluso trabajó durante años como su asistente personal y se encargaba de cada detalle del día a día de su madre.

“Yo a mi madre la perdí dos veces. Ella murió el 10 de diciembre de 2012. Ese día todos la perdimos. Pero el 2 de octubre de 2012 yo perdí a mi madre antes que todos. Ambas tuvimos un desencuentro, muchos malos entendidos, muchas voces tóxicas alrededor de ella en ese momento y no nos hablábamos. Ella era una mujer muy fuerte y sus lecciones usualmente eran bien duras”, relató Chiquis Rivera en un episodio de su podcast Chiquis and Chill, tras detallar que su madre rompió relaciones con ella a través de un email y nunca más pudo hablar con ella.

“Era un correo muy largo y fuerte. Decía que ella por fin podía ver todo claramente y que sabía que yo había estado durmiendo con su esposo Esteban. En ese momento yo estaba en un restaurante y tiré mi teléfono al suelo. No lo podía creer, ni siquiera pude terminar de leer el email”, añadió.

Madre e hija nunca más volvieron a hablar y cuando Jenni Rivera murió dos meses después en un accidente aéreo en México, su hija debió asumir que ya no podrían aclarar lo sucedido y hacer las paces.