Noticias de Reinas -Junio 11: ¿Nueva Miss Colombia renuncia a su corona?

A mis 22 años puedo decirles con certeza que este ha sido un gran reto personal que hasta hoy he asumido con dignidad y absoluta responsabilidad, pues mi compromiso lo adquirí primero con un departamento y hoy con mi país y pensar en la bandera de Colombia me mantiene firme en mi propósito de sumar y apoyar en lo que esté a mi alcance pues se que mi banda, mi cetro y mi corona pueden ayudar a visibilizar las carencias que hoy existen pero que muchos no se permiten ver, y contrario a lo que muchos podrían pensar que me tocó vivir el reinado más enredado y atípico, mi respuesta es que sin duda estoy transitando un año que a todas luces es particular, pero soy yo quien decido si me quedo en el lamento o me sacudo y avanzo con entereza, pues no depende de mi elegir las situaciones pero si puedo decidir abordarlas con más apertura y entender todo lo que hoy puedo aprender si me lo permito. Por eso, prefiero pensar que soy afortunada, pues me correspondió este título, en medio de una pandemia que me ha demostrado lo fuerte que soy mentalmente, con incertidumbres que me han llevado a concluir que todo es perfecto y hasta los grandes atletas se pierden de grandes contiendas y eso no les quita su valía, pero lo más valioso, es darme cuenta que tengo el afecto de un país que me lleva hoy a reiterar que mi trabajo es para ellos y que debo vivir este presente como lo realmente valioso, pues el futuro la vida misma nos ha mostrado que sigue siendo una ilusión. Quiero finalizar este mensaje invitándolos a todos a que las adversidades las reciban con amor y sabiduría, pues como dice Drexler “Nada se pierde, todo se TRANSFORMA”, y está en tus manos tomar las frustraciones y volverlas una gran oportunidad de crecimiento a todo nivel. Los quiero, los abrazo y los tengo a todos en mi corazón. Gracias por tanto @reinadocolombia For every single person that has been supporting me, not only in Colombia but in different countries around the world, I want to thank you all! Thank you for your support and believing in my process. In life you’ll always find obstacles, but sometimes those obstacles are the way to become stronger and continue growing.