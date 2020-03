¿Nueva Miss Colombia es hermana de Migbelis Castellanos?: parece su clon

Han pasado solo un par de meses desde que María Fernanda Aristizabal, una preciosa rubia de 22 años, fue elegida como la nueva reina de los colombianos, y más allá de su innegable belleza, que hace soñar a los reinólogos cafeteros con una nueva corona universal para su país, la joven se ha vuelto sensación en redes sociales por su enorme parecido con otra queridísima reina.

Desde que la bella colombiana, quien es estudiante de comunicación social, fue coronada por la recordada Gabriela Tafur, los internautas no paran de asegurar que parece la doble de Migbelis Castellanos.

Ese parece ser el consenso de los seguidores de los certámenes de belleza, quienes afirman que la Miss Colombia es un clon de la ex Miss Venezuela y actual Nuestra Belleza Latina, con quien además de belleza comparte su enorme carisma y gracia.

Y es tal el parecido, que más de un cibernauta incluso ha preguntado si Migbelis y Miss Colombia son hermanas, primas o están unidas por algún nivel de consanguinidad. La respuesta es no, pero sin duda sus similitudes están haciendo que desde ya muchos hablen de la preciosa colombiana con mayor despliegue.

Recientemente el experto en reinas Diego Acero se sentó a hablar con la reina de los colombianos y aunque fue de los primeros en mencionar lo del parecido con Migbelis, la preciosa colombiana aseguró que mucha gente se lo repite.

“Todo el tiempo me lo dicen. Me dicen demasiadas veces eso. Yo la verdad no la conocía (a Migbelis),no la tenía presente a ella, pero después ya supe quien era y miré fotos y me di cuenta que sí nos parecemos”, dijo la runia en el diálogo que sostuvo con el reinólogo.



La nueva Miss Colombia tambien comparte con Nuestra Belleza Latina una historia de lucha y empoderamiento, que ella no tiene ningún problema en mencionar públicamente, lo que le ha valido ganarse el cariño del público.

“Yo no vengo de cuna de oro, vengo de una familia llena de cualidades, pero nos ha tocado muy duro. Mi papá no tenía los recursos y yo hasta vendía dulces en la universidad. Luego me metí en el modelaje y empecé a ganar más dinero”, confesó con mucha honestidad la nueva Miss Colombia, quien sueña con estar algún día trabajando en medios de comunicación audiovisuales.

“Me gustaría trabajar presentando noticias en un noticiero o alguna sección de entretenimiento. Creo que esta experiencia me llegó a la vida y la estoy disfrutando poco a poco. Sé que tengo que vivirla bien y si me va a servir de plataforma para hacer otras cosas, pues hay que aprovecharlo”, dijo la bella reina.

Sobre el parecido con la Miss Colombia, la bella Migbelis, quien en Miss Universo 2014, cuando ganó la corona curiosamente la Miss Colombia Paulina Vega, solo clasificó en el grupo de semifinalistas, todavía no se ha pronunciado.

En su paso por Miss Universo, Migbelis protagonizó una dura controversia debido a su aumento de peso y los duros aqtaques del entonces presidente de Miss Venezuela, Osmel Sousa, quien fue demasiado crítico con su pupila y no paraba de llamarla gorda.