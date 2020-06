Noticias de Reinas -Junio 10: Alicia Machado revela su gran tragedia tras meses de pandemia: [VIDEO]

Alicia Machado ha sido una de las famosas que más ha documentado la experiencia que ha vivido desde que empezó la pandemia del coronavirus. Y en una publicación, bastante honesta, la exreina de belleza aseguró haber estado muy feliz, tras haberse podido hacer algo que la tenía muy agobiada. La ex Miss Universo 1996 por fin pudo ir al salón de uñas, tras casi 90 días de no pasar por allá.

Así lo reveló la propia venezolana, a través de un video compartido en su Instagram la noche del martes, en el que aparece sentada en una silla, eso sí, esta vez con tapabocas, mientras una experta en pedicure le arreglaba sus pies.

Alicia agregó en su publicación que para alguien como ella, no haberse hecho el pedicure por tanto tiempo no es un asunto nada fácil y utilizó una palabra fuerte para referirse a lo que fue esa experiencia en su vida.

“Por fin! Después de tres meses, una tragedia Para Una Ex #MissUniverse”, comentó la exreina de belleza al presentar su publicación. Y a pesar de que la palabra “tragedia” puede sonar demasiado grande para un asunto como el arreglo de pies, Alicia solo recogió el sentir de muchas personas que han aprendido en medio de la cuarentena a extrañar pequeños detalles como el arreglo que prestan las artistas de los salones de uñas.

“😜😂😂 Aquí vengo con las Chinitas De #vietnam Que cerrando, muy lindas aceptaron hacerme el #pedicure👣 Gracias… Bonita tarde y Porfa, Qué Color me pongo?? Déja tu recomendación”, fue la frase con la que la ex Miss Venezuela remató su comentario.



Ya en el video, se apreció a Alicia muy cómoda y emocionada con el trabajo que le estaban haciendo y repitió nuevamente que fue una larga espera.

“Después de tres, no… a ver, desde marzo 12 a junio, tres meses exactos casi sin hacerme un merecido y necesario pedicure, miren que bonito lugar… las señoras ya estaban cerrados, pero me dijeron que me iban a atender. Necesito hacerme mis pies, que ya no aguanto más”, confesó la antigua pupila de Osmel Sousa. “Qué color me pongo, cuál les gusta, déjenme saber cuál me pongo… me ayudan”.



El mensaje de Alicia Machado encantó tanto a sus fieles seguidores que respondieron con elogios.



“Súper difícil elección, y es que todo lo que te pongas lo luces muy bien!! El magenta se vería genial😍”, “Me emociona ver gente que de verdad se ama y se consiente! Tu muy bien Alicia bella!!” y “Nada más cierto que sólo tu alma ve por tu bienestar, te dice, se queja, te habla y esta contigo! De la mano De Dios! Buenas noches”, fueron algunos de los comentarios que manifestaron los seguidores de la reina más famosa de todos los tiempos.