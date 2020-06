Noticias de Reinas -05 de Junio: Alicia Machado hizo fiesta en su casa con niños sin tapabocas ni distancia

View this post on Instagram

Es momento de entrar en acción! Quieres comenzar un negocio digital con los mejores productos de cuidado personal y belleza ? Ven y Únete A mi Equipo #equipo #GuerrerosGanadores Así nos llamaremos y comienza tu propio negocio. Inscríbete entrando a: aliciamachado.mymonat.com Y sigue estos simples pasos: 1. Clic en JOIN NOW 2. Clic en Enroll as MP 3. Escoge tu kit y comienza tu emprendimiento. Conviértete en mi Market Partners #MP y comencemos a ganar 💰 dinero 💴 @monatofficial @monat.latino Nuestros productos son anti-envejecimiento para el cuidado de la piel en general. Lo interesante de todos estos productos es que son completamente veganos, naturales, sin químicos, sin sulfatos, siliconas y parabenos, nada de todas estas cosas que le hacen tanto daño a nuestro cabello y piel. Te cuento las razones por las que yo me uní a este negocio: * La inversión es mínima y recibes productos para ti. *Se trabaja en equipo! Aquí no estás solo, tienes todo un equipo que te ayudará a capacitarte y avanzar en el negocio. *El plan de compensación es muy generoso! Hay 10 formas de ganar y nos pagan 5 veces al mes. *No necesitas inventario! *Monat hace todos los 🚚 Envios por ti y cubre los gastos. *No existe un mínimo de ventas para permanecer en la compañía. *Te Gusta La Propuesta??? 😊 😊 Si quieres unirte a mi equipo, tener reuniones virtuales cada semana y las mejores herramientas en ventas y mercadeo para hacer crecer tu negocio, entonces esta es tu oportunidad! Estamos disponibles por ahora para residentes de #USA #Canada #Uk #Irlanda #Polonia vamos con todo #AliciaMachadoActress #aliciamachadomissuniverse96