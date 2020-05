Noticias de reinas -01 de Mayo: Alicia Machado entrega su corona de Miss Universo

View this post on Instagram

Los recuerdos son peldaños en tu escalera de vida! Memorable para mi gracias 🙏🏻 súper #TBT #Repost @mv_notelopongas ・・・ Final walk Miss Universe Venezolanas. . El Convention Center en Miami fue el escenario en donde nuestra cuarta reina universal @machadooficial se despide de su titulo como Miss Universe 1996. . Un reinado bastante polémico pero sin duda marcó un antes y un después en los certámenes de belleza. . #mv_notelopongas #fashion #blogdesign #fashiondesigner #moda #dress #hautecouture #missvenezuela #aliciamachado #missuniverse1997