Noticias de reinas -25 de marzo: no vas a creer como Miss Colombia vive su cuarentena

El coronavirus sigue su paso por el mundo y en medio de las cuarentenas en las que se han sumido millones de personas a lo largo del planeta, la Miss Colombia, Gabriela Tafur, mencionó que ha encontrado una manera para pasar este largo encierro.

La finalista de la pasada edición de Miss Universo, compartió un video en su cuenta de Instagram, donde dejó ver que entre algunas cosas, ha decidido retomar una de sus antiguas pasiones. Gabriela mostró su talento para el piano.

“Reencontrándome con viejas pasiones.Esta canción fue la última que me aprendí antes de dejar el piano (lo dejé a los 17). Después de 7 años de no tocar, ahora que tengo tiempo decidí reencontrarme con mi música, que antes me hacía tan feliz, y que por falta de tiempo había olvidado”, comentó la reina de belleza. “Espero que ustedes puedan hacer lo mismo en estos días de cuarentena. No saben lo que se siente retomar algo que antes te hacía sentir pleno. (La canción se llama Tina. Es el Soundtrack de Final Fantasy)”.

La bellísima colombiana agregó un poema, con el que quiso mostrar su sentir.

“Y la gente se quedó en casa.

Y leyó libros y escuchó.

Y descansó y se ejercitó.

E hizo arte y jugó.

Y aprendió nuevas formas de ser.

Y se detuvo.

Y escuchó más profundamente. Alguno meditaba.

Alguno rezaba.

Alguno bailaba.

Alguno se encontró con su propia sombra.

Y la gente empezó a pensar de forma diferente.

Y la gente se curó.

Y cuando el peligro terminó.

Y la gente se encontró de nuevo.

Lloraron por los muertos.

Y tomaron nuevas decisiones.

Y soñaron nuevas visiones.

Y crearon nuevas formas de vida.

Y sanaron la tierra completamente.

Tal y como ellos fueron curados.” (K.O’Meara)”.

Las declaraciones de la Miss Colombia se dan días después de que la Miss México, Sofía Aragón, través de sus redes sociales, hizo una reflexión sobre el efecto del coronavirus en la humanidad.

“Es cierto, vivimos una época de miedo, pandemia y muerte. Pero también ha disminuido altamente los niveles de CO2 en el aire. En grandes ciudades, después de décadas de ruido, se escuchan los pájaros de nuevo, en las calles vacías de Italia, la gente está cantando. Hoy, iglesias, sinagogas y mezquitas, acogen por igual a enfermos, sin importar su religión. En todo el mundo, la gente se está desacelerando, estamos respirando más y corriendo menos, hemos encontrado más reflexiones, cadenas de oración y mensajes de familiares y amigos preocupados unos por los otros”, comentó la bella mexicana, quien continuó con su reflexión destacando las bondades de estar unidos.

“Nos estamos dando cuenta, que trabajando juntos podemos más, que todos somos frágiles ante un virus pero PODEROSOS por la fuerza de la unión humana. Que todos, sin importar nacionalidad, raza, género, religión, nivel socioeconómico, profesión o preferencias sexuales, TODOS somos igual de humanos, y por lo tanto igual de susceptibles a enfermarnos”, dijo Sofía. “Ahora que estamos en aislamiento, extrañamos más que nunca los abrazos que por rutina olvidábamos darnos. Ahora que vivimos en cuarentena, extrañamos poder visitar a los amigos y reunirnos entre familia, cuando a veces, consumidos por el trabajo, lo dejábamos para después. Ahora entonces respiramos y hacemos una pausa para entender que las fronteras sólo son políticas y que todos somos uno con el planeta”.