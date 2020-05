Laura Bozzo muestra un accidente que sufrió en la cara: ¡pidió a fans que no se asusten!

A sus 68 años Laura Bozzo no solo es una de las mujeres más famosas del mundo del entretenimiento sino también una de las más honestas con su público.

Y dejando ver una vez más que ella no vive de poses ni apariencias, la conductora de televisión peruana decidió mostrarse con la cara lavada, tal y como luce sin ningúna ayuda cosmética, lo que causó revuelo en redes sociales.

La Señorita Laura colgó un video compartido por el programa de televisión El Gordo y la Flaca, donde luce sin maquillaje, y donde confesó que sufrió un accidente en su rostro, del que está tratando de salir adelante.

“Buenos días, buenos días, sí, así es, así me levanto….no se asusten. Esa soy yo”, comentó Laura en el clip, mientras sonreía desde su apartamento en México, solo unos segundos después de haber salido de la cama para empezar el día.

“Las pestañas se me desaparecieron, por eso me están pegando pestañas postizas, se me quemaron las pestañas, pero ahora me estoy echando una serie de cosas para que nuevamente puedan crecer las pestañas”, agregó la peruana, tras hablar del incidente con el que esa parte de sus ojos se vio afectada.

Laura también destacó que en sus programas de Youtube, va a seguir revelando muchos datos de su vida que algunos no conocían.



“Les cuento que a partir de ahora van a tener todo, todo todo lo que quieran saber de mí”, agregó Laura.

Y aunque no faltaron aquellos cibernautas que criticaron a la animadora de televisión, la mayoría de los fans de la conductora de televisión saltaron en su defensa y llenaron las redes con comentarios de apoyo y cariño a la reina de los talk shows.

“Muy bien Laurita, así nos levantamos todas las mujeres, y ella se ve muy bien para la edad que tiene… no le cuelga nada”, comentó una fiel seguidora, mientras que otras dijo: “No importa si no tienes pestañas, eso se puede reemplazar lo que es irreemplazable es la inteligencia que tienes y la capacidad para poner las cosas y las personas en su lugar”.



Otros dijeron: “Te ves muy bien, más joven sin tanto maquillaje” y “Bueno, realmente pienso que es una mujer valiente y muy segura de si misma, ella es bella a su manera, como cada quien”.

Hace unos días la querida Laura se volvió tendencia en redes sociales, tras presumir un par de imágenes, donde dejó ver cómo lucía cuando era apenas una adolescente.

La Señorita Laura colgó en su Instagram una bella imagen, captada hace casi 50 años, donde presumió no solo de su belleza sino de su estilo.

En una de las imágenes se aprecia a la animadora con un traje muy de los 60′ que encantó a sus fans, pero fue sin duda otra foto, en la que se observa a Laura en un diminuto bikini la que más amaron sus seguidores.

La estrella de los talk shows confesó que publicó esas instantáneas y otro par de fotos más actuales en bikini para callarle la boca a unos presentadores que dijeron que Laura ha comenzado a exhibirse en trajes sensuales ahora que está entrada en años.

“Me levanté mirando una nota que salió de unos conductores conocidos en su casa de Miami señalando que recién ahora por mi edad muestro fotos de mi cuerpo. Se nota que no saben nada de mi por qué toda mi vida lo mostré me siento orgullosa y me amo a mi misma, besos”, comentó Laura al referirse a sus llamativas imágenes, que están rodando en internet.