[VIDEO] ¿Qué siente Laura Bozzo cuando se mira al espejo?: oye su confesión

Laura Bozzo ha sabido sacarle provecho a la cuarentena del coronavirus, no solo empujando sus nuevos proyectos de Youtube y promoviendo sus charlas de Instagram con sus fieles seguidores, sino que se ha convertido en toda una líder motivacional.

Así lo dejó ver una vez más la conductora peruana, quien recurrió a su cuenta de Instagram para pedir a quienes la siguen, que en medio del confinamiento eviten caer en la postura de quejarse, y promuevan una actitud positiva, a pesar de los dolores que algunos viven.

“Me han escrito muchas personas que la están pasando mal, que ya no resisten la cuarentena, que se han enterado que el marido las engañaba. A otras, que se han agudizado sus problemas con la pareja, pero también hay otras que se han solucionado, que se han amistado, en fin de todo, pero yo quiero decir algo: ‘basta de pensamientos negativos, sácalos de tu mente, abre tu mente, fíjate en lo primero que tienes a tu alrededor y agradece”, comentó la reina de la pantalla chica en un video que compartió con sus fans. “Mientras más agradezcas, vas a traer toda esa fuente de energía positiva hacia ti”.

Y con esa honestidad que la caracteriza, la comunicadora peruana reveló lo que siente cada vez que se mira al espejo.



“Yo amo levantarme en la mañana y decir: ‘gracias Dios, por todas las bendiciones. Gracias Dios, porque estoy viva’. Me miro en el espejo y digo: ‘cero pensamientos negativos’. La verdad eso atrae lo bueno, y de verdad, a mí me funciona”, dijo Laura.

“He tenido crisis espantosas en mi vida, y sin embargo, he aprendido a salir adelante, y de las crisis han venido mis mejores logros”.



En el video, que encantó a los admiradores de la famosa conductora, la peruana aprovechó para enviar un mensaje final sobre como sacar lo bueno del encierro: “Reinventate, aprende a hacer cosas nuevas, que el poder está en ti”.

Laura, quien recibió todo tipo de elogios por lucir muy guapa, aprovechó el momento para pedir disculpas a sus seguidores por no haber podido hacer sus habituales charlas de Instagram en los últimos días.



“Una pena no haber podido estar haciendo mi Instagram Live, los he extrañado con el alma, yendo de un lado para otro”, dijo la popular animadora.

Hace unos días, la Señorita Laura causó furor al mostrarse sin maquillaje, y confesar que sufrió un accidente en su rostro, del que está tratando de salir adelante.

“Sí, así es, así me levanto….no se asusten. Esa soy yo. Las pestañas se me desaparecieron, por eso me están pegando pestañas postizas, se me quemaron las pestañas, pero ahora me estoy echando una serie de cosas para que nuevamente puedan crecer las pestañas”, agregó la peruana, tras hablar del incidente con el que esa parte de sus ojos se vio afectada.