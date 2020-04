Murió Tim Brooke-Taylor por coronavirus: ¿cómo murió el famoso comediante?

El comediante Tim Brooke-Taylor, conocido por formar parte del trío de comedia «The Goodies UK», murió debido a complicaciones con COVID-19, informó ABC News. Junto con Graeme Garden y Bill Oddie, los tres comediantes protagonizaron el boceto británico The Goodies desde 1970 hasta 1982.

Según ABC News, el agente de Brooke-Taylor confirmó que el comediante murió «de COVID-19» el domingo por la mañana. No está claro si Brooke-Taylor fue ingresado en un hospital durante su pelea contra el coronavirus.

El artista tenía 79 años de edad. A Brooke-Taylor le sobreviven su esposa, Christine Weadon, y sus dos hijos. El comediante nació en la ciudad inglesa de Buxton, Derbyshire, el 17 de julio de 1940.

Thank you everyone who has sent kind messages about the loss of Tim. It’s devastating to lose a friend and colleague of 50+ years. Fun, sociable and adorably silly, Tim was a class act. Our thoughts are with his family. — Graeme Garden (@GraemeGarden1) April 12, 2020

Tim Brooke-Taylor tuvo una carrera de comedia que abarcó más de 60 años.

El comediante comenzó a actuar en bocetos de comedia mientras asistía a la Universidad de Cambridge. Durante ese tiempo, actuó con otros jóvenes comediantes que también se convirtieron en famosos comediantes británicos, incluidos John Cleese y sus coprotagonistas de The Goodies, Graeme Garden y Bill Oddie.

Brooke-Taylor comenzó en la televisión y la radio en la década de 1960, y en los 70 comenzó The Goodies with Garden y Oddie. El programa de comedia emitió 77 episodios de 1970 a 1982.

El trío actuó en el resumen de «cualquier cosa, en cualquier momento», y durante 12 años, salieron con amados bocetos y canciones. Una de sus canciones, «Funky Gibbon», alcanzó el número cuatro en el UK Singles Chart, y el número 79 en el Billboard Hot 100 en 1975.

En 1982, el programa de bocetos fue cancelado debido a razones económicas. Desde entonces, el trío realizó muchos shows de reunión.

El coprotagonista de Brooke-Taylor en The Goodies, Graeme Garden, tuiteó: “Gracias a todos los que han enviado mensajes amables sobre la pérdida de Tim. Es devastador perder a un amigo y colega de más de 50 años. Divertido, sociable y adorablemente tonto, Tim fue un acto de clase. Nuestros pensamientos están con su familia».

Su otro coprotagonista en The Goodies, Bill Oddie, tuiteó: “Cincuenta años y solo se enojó conmigo una vez … bueno, tal vez dos veces … ¡en realidad no mucho! Nadie podría usar disfraces tontos o hacer acrobacias peligrosas como Tim. Sé que duele porque solía llorar mucho. Perdón Timbo. Un verdadero cómic visual y un gran amigo».

Just heard the devastating news of the death of Tim Brooke-Taylor. A hero for as long as I can remember, and –on a few golden occasions – a colleague and collaborator on I'm Sorry I Haven't A Clue. Gentle, kind, funny, wise, warm, but piercingly witty when he chose to be. So sad — Stephen Fry (@stephenfry) April 12, 2020

El actor inglés Stephen Fry tuiteó: “Acabo de escuchar la devastadora noticia de la muerte de Tim Brooke-Taylor. Un héroe desde que tengo memoria y, en algunas ocasiones doradas, un colega y colaborador en «Lo siento, no tengo ni idea». Gentil, amable, divertido, sabio, cálido, pero penetrantemente ingenioso cuando decidió ser. Muy triste».

I was obsessed with ‘The Goodies’ as a child, the first comedy show I really loved. I queued up to get the Goodies’ autographs as a grown-up, and got to meet Tim Brooke-Taylor more recently at a party. I was in total awe, but he was so kind & generous. It is so sad he is gone. pic.twitter.com/wxyGpJoyIU — David Walliams (@davidwalliams) April 12, 2020

El autor David Williams, dijo: «Estaba obsesionado con The Goodies cuando era niño, el primer programa de comedia que realmente me encantó. Hice cola para obtener los autógrafos de los Goodies siendo adulto, y conocí a Tim Brooke-Taylor más recientemente en una fiesta. Estaba totalmente asombrado, pero él fue muy amable y generoso. Es muy triste que se haya ido».