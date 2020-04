Murió Lee Fierro: ¿cómo murió la estrella de la película Tiburón?

El mundo del cine está de luto, esta vez tras conocerse la muerte de Lee Fierro, una de las estrellas de la película “Tiburón”, quien falleció a la edad de 91 años. Fuentes cercanas a la actriz aseguraron que Fierro había estado sufriendo de COVID-19.

El triste fallecimiento de Fierro fue confirmado a través de una publicación del blog dedicado a “Jaws”, The Daily Jaws.

Una amiga de la actriz, Donna Honig, le dijo al sitio web: “Muy triste informar que nuestra querida amiga de los primeros días del Taller de Teatro de la Isla en Vineyard, la increíble Lee Fierro, falleció de COVID-19 en una instalación de vivienda asistida donde ella había estado viviendo cerca de su familia en los últimos años. Condolencias a todos los que la conocimos”.

La estrella del cine interpretó a la madre de Alex Kintner en la icónica película dirigida por Stephen Spielberg.

Alex Kintner fue la segunda víctima del tiburón en la película. La película fue filmada en Martha’s Vineyard, Massachusetts, donde la actriz de 45 años en ese entonces vivía con su familia. En su escena más memorable, Fierro abofeteó al jefe Martin Brody, interpretado por Roy Scheider, en la cara después de la muerte de su hijo.

La historia de la película dice que se necesitaron 17 tomas para lograr la escena correcta. Schieder, citado en el proyecto “Roy Schieder: A Film Biography”, dijo sobre la escena: “La actriz no tenía idea de cómo golpear a alguien en las películas. Cada vez que me abofeteaba, realmente me abofeteaba y me dolía como el diablo. Ella no tenía control. Un par de veces quise estrangularla, pero fue muy efectivo”.

Por su parte, la hoy fallecida actriz dijo en el mismo documental: “Tomó 17 tomas y se quedó allí y me dejó hacerlo (abofetearlo). Más tarde supe que tuvo que ir a un quiropráctico”.

En 2000, Fierro le dijo a People Magazine que durante una toma, ella le quitó las gafas a Schieder de la cara. Fierro dijo que inmediatamente se salió del personaje para disculparse con su coprotagonista.

En 2012, Fierro dijo que después de años de que los fanáticos le pidieran que los abofeteara, estaba retirando el gesto. “¿Cuántas veces me han pedido que golpee a alguien…? Nunca he contado. Sucede mucho, y en su mayoría son hombres jóvenes. Lo hago para complacer a los fanáticos, pero el año pasado. Decidí, eso es todo. He dado mi última bofetada”.

Fierro había estado actuando desde la escuela primaria, de acuerdo con su perfil en el sitio web del Island Theater Workshop. En 1946, Fierro comenzó a estudiar actuación con el ex actor del Teatro de Arte de Moscú, Andre Jilinsky, en la ciudad de Nueva York. Durante ese tiempo, Fierro hizo apariciones televisivas tempranas en “The Colgate Comedy Hour” para NBC y “Man Against Crime with Ralph Bellamy” para CBS.

La actriz y su esposo se mudaron a Moylan, Pensilvania. La pareja crió a sus cinco hijos en el estado mientras Fierro trabajaba como maestra de teatro.

Un amigo de la estrella que estaba ayudando en la producción de la película con el casting local, le presentó a Fierro a Stephen Spielberg.