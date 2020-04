Hallan muerto en su casa a Darran Simon: ¿cómo murió el reportero?

El periodista del periódico Washington Post, Darran Simon, fue encontrado muerto en su departamento de DC el jueves 9 de abril, informó el diario de la capital del país. Según el medio, un memo de la sala de redacción de Tracy Grant, el editor en jefe del Washington Post para el desarrollo del personal y las normas, confirmó la muerte de Simon. Su causa de muerte no ha sido anunciada.

Simon se unió al Washington Post a fines de enero, como reportero centrado en el gobierno y la política de DC. Tenía 43 años, nació en Londres y creció en Guyana, Nueva York y Nueva Jersey.

El memorando de la sala de redacción confirmó que Darran Simon fue encontrado muerto en su apartamento y describió el poco tiempo que Darran estuvo con el Washington Post.

This is devastating news. @darransimon was like a little brother. He was a talented reporter with a bright future. A nice guy and a decent human being. He will be missed. Rest in peace, my friend. https://t.co/fREcitzXGU — Melanie Burney (@MLBURNEY) April 10, 2020





«Darran se unió a nosotros como reportero del gobierno y la política de DC el mes pasado y venía de CNN. Hizo un impacto inmediato en su llegada. Darran demostró ser mordaz, como cuando le hizo preguntas a la alcaldesa Bowser en sus sesiones de prensa diarias, y profundamente humano, como cuando contó la historia de un ex concursante de «Peligro» que murió de covid-19.



Al reportero se le encomendó escribir varios de los textos de coronavirus de Metro, en gran parte porque trabajó muy bien con todos y porque era un escritor claro y fluido.

La nota de Grant reconoció el momento difícil que los empleados ya enfrentan y les ofreció recursos para hacer frente a la repentina pérdida de su colega. «Nuestra simpatía está con la familia de Darran; compartiremos información sobre la mejor manera de expresar sus condolencias en breve».

One of my greatest recent joys was offering Darran the job at The Post. He was so delighted. In his short time here, he wowed us with his talent, smile, drive and wisdom. We miss him. https://t.co/tDsDnRSRT6 — Mike Semel (@semelm) April 10, 2020

Antes de comenzar su nuevo trabajo con el Washington Post, Simon trabajó en CNN Digital como escritor senior. Según su biografía de CNN, Simon participó en la cobertura de muchas historias importantes, “desde la reconstrucción de escuelas públicas en Nueva Orleans después del huracán Katrina hasta deslizamientos de tierra e incendios forestales en California y violencia en Camden, Nueva Jersey.

Antes de estar en CNN, Simon trabajó para publicaciones como Newsday, The Philadelphia Inquirer, The Times-Picayune y The Miami Herald.

Simon se graduó en periodismo en la Escuela de Periodismo Medill de la Universidad de Rhode Island y la Universidad Northwestern y fue miembro del Centro Dart para Periodismo 2019 Ochberg.



La investigadora de Filadelfia Inquier, Melanie Burney, dijo: «Esta es una noticia devastadora. [Darran Simon] era como un hermano pequeño. Era un reportero talentoso con un futuro brillante. Un buen tipo y un ser humano decente. Él será extrañado. Descansa en paz amigo mío».