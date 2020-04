Carolina Sandoval exhibe su celulitis y la atacan: ¿qué respondió la Venenosa?

Carolina Sandoval es considerada una de las famosas más sinceras y honestas que hay en todo el mundo del entretenimiento, y luego de atreverse a mostrar su celulitis en un reciente video desde su casa en Miami, donde decía una y otra vez “Yo sí me veo bonita”, fue cruel e injustamente atacada en redes sociales. Y aunque muchos pensarían que eso la destruye emocionalmente, la comunicadora reveló que la tiene sin cuidado.

Tras compartir el mentado clip, en el que luce preciosa como una mujer real, comenzaron a lloverle las ofensas, y ella empezó su defensa diciendo que le gustó mucho su video. “Me gusta y a mi esposo le encanta”, lo que para ella es más que suficiente, pues nunca busca la aprobación de nadie.

“A mí me vienen criticando desde la faja, desde que salí probándome la faja de cuero y las convertí en fajas de mi marca y está bien, lo que tienes que hacer es sensibilizar y mover a las personas. ¿Por qué maltratar a alguien que no tenga medidas supuestamente ideales?”, se preguntó la animadora de televisión en diálogo con People en español, donde reveló que las fuertes ofensas que le hacen a diario la ha enseñado a ser fuerte.

“Yo cambio mensajes que me dicen como que soy una vaca, fea, gorda, fea, pelo malo, por lo positivo. No me importa, lo que está mal es robar, es ser mentiroso y mala persona. Escuchar que me digan vaca no me molesta, las vacas son animales sagrados”, agregó la Venenosa. “A mí no me importa que me digan vaca, enana. Se meten con todas las cosas que están en el mundo que para mí no son ofensas. Si me dices ladrona, estafadora, eso sí sería un problema”.



La simpática venezolana, quien al mismo tiempo cuenta con millones de seguidoras que la adoran, y para quienes ella se ha convertido en un ejemplo de confianza y autoestima, destacó que saber que ayuda a subir la autoestima la autoestima de sus fans la llena.

“Yo me quedo con los mensajes que me dicen ‘gracias Caro por enseñarme que también me veo bien y por hacerme entender que mis estrías no son un defecto’. Yo me siento bonita, y lo digo desde la seguridad de saber que es mucho más bonito tener una personalidad bonita que solo tener unos ojos o un cuerpo bonito”, agregó Carolina.

En medio de la cuarentena impuestas por las autoridades para contrarrestar el auge del coronavirus, la Venenosa hace unos días quiso darse un paseíto virtual por la playa, sacando otro par de fotografías suyas tomando el sol.

La conductora del programa de televisión Suelta la sopa, se robó el show en sus redes sociales, luego de posar con una prenda suya, que hace las veces de faja, body y traje de baño, todo en una sola.

La simpática venezolana causó sensación modelando su invento de moda, en color verde neón, que dependiendo la ocasión y el uso que quiera dársele, se vuelve un tres en uno.

En las imagenes compartidas por la Venenosa, se aprecia a la comunicadora con la ajustada prenda, diseñada para hormar el cuerpo a la perfección, mientras disfrutaba de las bellas playas de Miami, algo que por estos días no puede hacer.

“Ajá, por cierto… este fue el traje@de baño que llevaba puesto 😉 que también se puede usar como body con pantalón #ideas #styleoftheday by me #lareinadelafaja”, comentó Carolina, quien esta trabajando desde su casa, desde donde presenta el show de Telemundo.