Miss México, Sofía Aragón, lanza su libro: ¿dónde se puede comprar?

View this post on Instagram

ES OFICIAL !!!!! 💖✨🥂🔜😍.. . | El Color de lo Invisible | se une a la editorial URANO (misma editorial de los libros: el secreto, los 4 acuerdos, sobrenatural .. ) para crecer y salir a partir del 15 de Marzo en librerías de TODO México 😍♥️ (Gandhi, Gonvill, Porrúa, El Sótano, Sanborns, Aeropuertos ..) 😍📕📗📘 Y en Latinoamérica, EUA y España entre Agosto y Septiembre 😍😍😍 . El lanzamiento oficial es el día 29 de Febrero en “La Minería”, la Feria Internacional del Libro en el Palacio Minería, CDMX, y estaré dando una plática y firmando libros para los que gusten acompañarnos!! También estará a la venta en dicha feria desde el 20 de Febrero ♥️📕✨ . . Para los que viven en el extranjero y no quieren esperar hasta Septiembre, también lo podrán encontrar en www.gandhi.com o por Amazon después del lanzamiento!! (en Marzo) 😍♥️✨📕 . . Cuento los días para que lo tengan en sus manos.. cuento los días para que conozcan a fondo mi forma de pensar y lo que estoy segura me llevó a lograr tantos sueños. . Porque tus palabras pueden trascender tu vida y vivir cientos de años más que tú ♥️ . . Gracias @lupjones por ayudarme a hacer esto posible ♥️🙏🏼 . Sigan la cuenta @elcolordeloinvisibleoficial para saber más… ahí estaré subiendo frases del libro, promociones, descuentos, envíos gratis, etc 😍🥰✨♥️