Tras denunciar fraude en Miss Global temen por seguridad de Miss Colombia : VIDEO

Han pasado solo unos días desde que se armó tremendo escándalo en la elección y coronación de la nueva Miss Global, evento que tuvo lugar en México, luego de que una de las concursantes hiciera duras acusaciones contra el certamen, en plena transmisión en vivo, delante de cientos de espectadores y miles de televidentes y nuevos datos salieron a la luz.

El hecho ocurrió el fin de semana durante la gala final del reinado de belleza, cuando la representante de Colombia, Jesenia Orozco, a viva voz y plantada en el escenario denunció que había un plan orquestado para coronar a la representante de México, en un claro acto de trampa, como se aprecia en un video que se hizo viral y que sigue dando la vuelta al mundo.

Y tras haber hecho sus descargos delante de todos y mencionar que la delegada mexicana no había participado en todas las actividades sino que además que de repente se agregaron nuevas participantes dentro del cuadro de semifinalistas, quienes llegaron al certamen de último minuto, la guapa reina cafetera dio nuevos datos en diferentes entrevistas en medios.

“Yo empecé a escuchar que llamaron a las top 17, pero luego dijeron que eran 18. En ese momento yo me iba a ir pero dije” ‘no, yo estoy aquí y voy a terminar como tenía que terminar’. Me empezó a molestar cuando vi a las muchachas. Muchas de ellas estaban llorando. Yo me quedé en shock. Yo dije yo nunca había presenciado algo como esto con estas mujeres tan lindas. Cuando vi este tipo de cosas me molesté y fue una reacción natural me dio pena porque dije: ‘todo el tiempo tuve un comportamiento tan bueno y de repente pasó esto’. Yo les dije que era injusto lo que estaban haciendo, tanta corrupción que hay en México, y no me refería solo en México sino a nivel general. Y me dije: ‘cómo es posible que en un país latino estén pasando cosas de este tipo, que vergüenza, les dije que eso era un fraude’”, dijo la reina colombiana, en diálogo con el programa de televisión Suelta la Sopa, de Telemundo.

La reina agregó que incluso hubo personas que temieron por su vida, ante algún tipo de represalia por haber hecho las denuncias.

Al final del evento fue elegida como ganadora la representante de República Checa, Karolína Kokesová, pero fue la Miss Colombia quien se hizo famosa debido a sus denuncias, hasta el punto de varios programas de televisión la entrevistaron para conocer en detalles sus quejas.

El presidente del concurso, Van Pham, aseguró a través de una misiva que efectivamente sí se vieron presionados por el patrocinador del concurso en México, que pedía favorecer a la reina azteca, pero aclaró que no se lo permitieron y no solo negó tener vínculos directos con él empresario sino que defendió que la elección de la ganadora se hizo de manera justa y sin ninguna trampa.