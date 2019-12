Steve Harvey le faltó el respeto a Miss Colombia: ¿por qué la asoció con los narcos?

Tal parece que Steve Harvey no aprende que hay chistes de chistes. Y en un hecho que está dando mucho de qué hablar en redes sociales y en titulares de prensa, el conductor de televisión, famoso por haber cometido aquel error en el 2015 en donde anunció equivocadamente como Miss Universo a Ariadna Gutiérrez, ahora volvió a meter la pata con los colombianos.

Al comienzo de la transmisión, el animador de Miss Universo hizo referencia a su error del 2015 y lanzó la primera pedrada para los colombianos, un país que está cansado de que lo asocien con el estigma del narcotráfico: señalamientos muy duros que no pueden ser tomados como chistes.

“Colombia ya superó eso”, dijo el animador, refiriéndose al error con Ariadna Gutiérrez, y acto seguido se le fue la boca. “Me han perdonado. Bueno…. no todos ellos. El cartel sigue molesto un poco”.

Steve Harvey es criticado por broma sobre narcos en Miss Universo 2019 | Al Rojo Vivo | TelemundoSteve Harvey, presentador de Miss Universo 2019, está en boca de todos por equivocarse con la ganadora del traje típico y por broma a Miss Colombia. SUSCRÍBETE: http://bit.ly/1HwWM9Y Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo con María Celeste” es una revista noticiosa que, en una hora, lleva al televidente en un recorrido a través del mundo. Es una “paella informativa” que ofrece algo para todos los gustos: noticias locales e internacionales, entretenimiento, moda, entrevistas en vivo, investigaciones especiales, notas de interés humano, salud, alertas al consumidor y lo nuevo en tecnología. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1FcNEf3 LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1xwNmKZ Steve Harvey es criticado por broma sobre narcos en Miss Universo 2019 | Al Rojo Vivo | Telemundo youtube.com/c/alrojovivo 2019-12-10T01:40:21.000Z

El comentario no generó ningún tipo de gracia entre los asistentes, pero fue más tarde, cuando llamó a la Miss Colombia, Gabriela Tafur como la última concursante del Top 20, que lanzó nuevamente su mal chiste.

Harvey mostró su tarjeta y dijo que ahí estaba escrito “Colombia”, y que esta vez no se había equivocado.

“¿Estás seguro de que has leído correctamente o tengo que devolverme?”, dijo con mucha simpatía la Miss Colombia, quien dijo que ella y los colombianos ya lo habían perdonado.

En medio de las risas de los asistentes al evento, Harvey agregó: “Me perdonaste tú, pero el cartel no lo ha hecho. No lo están manejando de la misma manera”.

La audiencia de inmediato se quedó en silencio y de inmediato las redes sociales se llenaron con todo tipo de mensajes de rechazo al chistecito de Harvey.

Escándalo por el comentario a Colombia 🇨🇴 del presentador de Miss Universo 2019#Colombia #MissUniverso #SteveHarvey En medio de la edición número 68° del certamen Miss Universo celebrada en Atlanta, Estados Unidos, el presentador del evento, Steve Harvey, soltó un chiste que indignó a todo un país, al referirse a los carteles del narcotráfico colombiano cuando llamaba a Gabriela Tafur, reina de Colombia, entre las 20 semifinalistas. FUENTE: https://www.infobae.com/america/colombia/2019/12/09/escandalo-por-el-comentario-ofensivo-respecto-a-colombia-del-presentador-de-miss-universo/ 2019-12-09T19:12:35.000Z

Aunque el animador no se ha referido a la polémica y mucho menos se ha disculpado con la Miss Colombia y con los colombianos, quienes exigen respeto al nombre de su país en honor a la gente de bien, lanzó un par de trinos en Twitter.

“Deja de tropezarte cada vez que te suceda algo negativo” y “el odio es más fuerte que el amor, pero el amor es más fuerte que el odio. Si te enfocas en aquellos que te aman, puedes superar a los que odian. La mayoría de las personas te odian solo por la forma en que otras personas te aman”, fueron las frases con las que al parecer el animador le quiso hacer el quite a la controversia.

En redes sociales hay incluso quienes exigen a la organización de Miss Universo que no contrate más a Harvey para futuras transmisiones.