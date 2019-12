Reinas de Miss América no desfilaron en traje de baño: ¿por qué?

El jueves pasado se eligió a Miss Virginia, Camille Schrier, como la nueva Miss América, y el concurso de belleza envió un fuerte mensaje contra aquellos formatos de concursos que insisten en exhibir a las mujeres como modelos de perfección, enseñando sus atributos.

El certamen, que solía enfatizar la belleza exterior al hacer que las concursantes participaran tanto en un desfile en traje de baño como en un vestido de noche, dejó ver que ya no va más con esas políticas, y este año, por segunda ocasión, no mostró a las participantes en bikini.

Aunque la competencia sigue siendo de belleza, ha querido cambiar el concepto de la belleza, juzgando a las mujeres únicamente por la belleza interior y el impacto que están teniendo en el mundo que las rodea, a través de sus labores sociales.

En 2019, la Junta de Síndicos de la Organización Miss América anunció a través de un comunicado de prensa que el concurso estaba eliminando los trajes de baño y los vestidos de noche para permitir que cada una de las concursantes “resaltara sus logros y metas en la vida y cómo usará su talento, pasión y ambición para realizar el trabajo de Miss América”.



El traje de baño se eliminó por completo, mientras que el traje de noche se reemplazó por el tiempo en el concurso donde las mujeres discutieron sus “iniciativas de impacto social mientras usaban el atuendo de noche de su elección para expresar externamente su autoconfianza”. La competencia ya no quiere ser reconocida como un “concurso”.

“Ya no somos un concurso. Miss América representará a una nueva generación de mujeres líderes centradas en la erudición, el impacto social, el talento y el empoderamiento”, dijo Gretchen Carlson, presidenta de la Junta de Síndicos.”Estamos experimentando una revolución cultural en nuestro país con mujeres que encuentran coraje para ponerse de pie y que sus voces sean escuchadas en muchos temas. Miss América se enorgullece de evolucionar como organización y unirse a este movimiento de empoderamiento”.

Además, Miss América también se desempeña como embajadora nacional de hospitales de la Red de Milagros para Niños. Ella ayuda a recaudar fondos y sensibilizar a las familias que no pueden pagar una atención médica de calidad en circunstancias urgentes. Desde 2007, la Organización Miss América ha recaudado más de $17 millones para los Hospitales de la Red de Niños Milagrosos.

La organización también otorgó más de $300,000 en dinero de becas a sus concursantes este año. En la competencia 2020, se otorgaron cuatro categorías de becas: Equidad y Justicia, Iniciativa de Impacto Social, STEM y Mujeres en los Negocios. Cada categoría contó con cinco finalistas.

La Organización Miss América insiste en querer enfatizar la belleza interna y el impacto global en lugar de la apariencia externa.

“Queremos preparar grandes mujeres para el mundo y preparar al mundo para grandes mujeres”, dijo Regina Hopper, presidenta de la organización, a través de un comunicado. “Queremos que más mujeres jóvenes vean este programa como una plataforma sobre la cual pueden avanzar en su deseo de hacer una diferencia real y proporcionarles las habilidades y recursos necesarios para que tengan éxito en cualquier carrera que elijan”.

