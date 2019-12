Camille Schrier es la nueva Miss América: ¿quién es la reina científica?

Tenemos nueva reina. Miss Virginia, Camille Schrier, fue la ganadora de la competencia Miss América 2020, que se transmitió en vivo desde el Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut, el jueves 19 de diciembre a través del canal NBC.

La joven no solo conquistó al jurado con su gracia y belleza sino con su iniciativa social, llamada “Mind Your Meds”, que promueve la seguridad de los medicamentos y prevención del abuso desde la pediatría hasta la geriatría.

La preciosa jovencita dio un discurso apasionado durante su elección al Top 3 sobre cómo, siendo estudiante de medicina, quiere educar al público sobre los peligros del mal uso o abuso de medicamentos recetados.

Miss America 2020 winner crownedMiss Georgia won 1st runner-up. Miss Virginia was crowned the winner. 2019-12-20T03:29:25.000Z

“Todos los días, más de 130 estadounidenses mueren a causa de una sobredosis de opioides. El esposo de mi amiga se volvió adicto a los opioides recetados después de un accidente en motocicleta, lo que provocó una espiral descendente de violencia doméstica, ruina financiera y su muerte hace 12 semanas”, dijo Schrier, quien agregó: “Como estudiante de medicina farmacéutica, estoy creando conciencia social sobre la seguridad diaria de las drogas, la prevención del abuso y la epidemia de opioides. Ejecutaré mi iniciativa a nivel nacional trabajando con asociaciones para transmitir anuncios de servicio público, buscando respaldo corporativo y viajando por el país para educar a millones”.



Otra de las preguntas que debió enfrentar la reina tuvo que ver sobre la posibilidad de que una Miss América esté casada o tenga hijos.

A pesar de su mentalidad abierta, la nueva reina manifestó que cree que el concurso debe mantener las reglas como están porque el trabajo de ser Miss América es muy comprometido.

Camille Schrier Just Won Miss America 2020 With A Little Help From Exploding Colorful Foam | TIMECamille Schrier has been crowned Miss America 2020. Schrier, who edged out 50 of her fellow competitors for the title, is a graduate of Virginia Tech, a current doctor of pharmacy student at Virginia Commonwealth University and 2019’s Miss Virginia. Subscribe to TIME ►► http://po.st/SubscribeTIME Get closer to the world of entertainment and celebrity news as TIME gives you access and insight on the people who make what you watch, read and share. https://www.youtube.com/playlist?list=PL2EFFA5DB900C633F Find out more about the latest developments in science and technology as TIME’s access brings you to the ideas and people changing our world. https://www.youtube.com/playlist?list=PLYOGLpQQfhNIzsgcwqhT6ctKOfHfyuaL3 Let TIME show you everything you need to know about drones, autonomous cars, smart devices and the latest inventions which are shaping industries and our way of living https://www.youtube.com/playlist?list=PL2862F811BE8F5623 Stay up to date on breaking news from around the world through TIME’s trusted reporting, insight and access https://www.youtube.com/playlist?list=PLYOGLpQQfhNJeIsW3A2d5Bs22Wc3PHma6 CONNECT WITH TIME Web: http://time.com/ Twitter: https://twitter.com/TIME Facebook: https://www.facebook.com/time Instagram: https://www.instagram.com/time/?hl=en Magazine: http://time.com/magazine/ Newsletter: time.com/newsletter ABOUT TIME TIME brings unparalleled insight, access and authority to the news. A 24/7 news publication with nearly a century of experience, TIME’s coverage shapes how we understand our world. Subscribe for daily news, interviews, science, technology, politics, health, entertainment, and business updates, as well as exclusive videos from TIME’s Person of the Year, TIME 100 and more created by TIME’s acclaimed writers, producers and editors. Camille Schrier Just Won Miss America 2020 With A Little Help From Exploding Colorful Foam | TIME https://www.youtube.com/user/TimeMagazine 2019-12-20T15:29:42.000Z

“Creo que este es un trabajo extremadamente exigente y creo que sería realmente difícil si estuvieras en una situación en la que podrías estar casada o tener hijos y quisieras concentrarte en eso. Y ahora tenemos que centrarnos en ser Miss América”, dijo Schrier.

Primero en Miss América, Schrier realizó una demostración científica de su talento. Publicó en Instagram que su victoria en la competencia preliminar de talentos fue una victoria para las niñas que quieren ser científicas y para todas las mujeres que piensan que no pueden competir en Miss América porque no tienen talento. “Todos tenemos talentos. Encuentra tu pasión y hazlo un propósito. Cuando no te excuses, vendrán grandes cosas”, dijo la reina.

Las otros finalistas fueron las delegadas de Georgia, Victoria Hill, quien terminó primer finalista y cuya iniciativa de impacto social fue el proyecto “Flip the Script on Foster Care”, y Miss Missouri, Simone Esters, quien terminó como segunda finalista y cuya iniciativa de impacto social es “Leave Your Mark”, un programa de mentores de niños en situaciones de riesgo.

La competencia Miss América 2020 comenzó hace una semana, el 12 de diciembre, con eventos preliminares que incluyeron entrevistas privadas, entrevistas en el escenario, una competencia de talentos, el lanzamiento de la iniciativa de impacto social y premios de becas.

Todos los eventos preliminares entraron en la tabulación del puntaje preliminar de cada concursante, que no solo determinó las 15 mejores, sino que también se transfirió para ser el 25 por ciento del puntaje final de la noche durante la competencia en vivo.

Los puntajes finales se tabularon usando entrevistas en el escenario (25 por ciento del puntaje final), talento (30 por ciento del puntaje final), presentación de tono de impacto social (20 por ciento del puntaje final) y el puntaje preliminar que se determinó previamente.

A diferencia de otros años, esta vez en Miss América no hubo competencia en traje de baño ni vestidos de noche. Esos desfiles fueron eliminados en 2018 porque la Organización Miss América quería comenzar a enfatizar la belleza interna y el impacto global en lugar de la apariencia externa.

“Queremos preparar grandes mujeres para el mundo y preparar al mundo para grandes mujeres”, dijo Regina Hopper, presidenta de la organización, a través de un comunicado. “Queremos que más mujeres jóvenes vean este programa como una plataforma sobre la cual pueden avanzar en su deseo de hacer una diferencia real y proporcionarles las habilidades y recursos necesarios para que tengan éxito en cualquier carrera que elijan”.