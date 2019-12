¿Por qué Alicia Machado es la Miss Universo más famosa y la reina del escándalo?

Desde Armi Kusela, una bella finlandesa de tan solo 5 pies 6 pulgadas, se coronó como la primera Miss Universo, en 1952, un total de 68 mujeres de diferentes partes del planeta han ganado el famoso certamen.

Y pese a que los seguidores de los concursos de belleza suelen recordar a algunas de las misses que se han llevado el título a lo largo de los años, sin duda es Alicia Machado la Miss Universo más famosa y más popular de toda la historia del concurso.

La actriz, quien justo el viernes pasado, cuando se llevó a cabo la preliminar de Miss Universo cumplió 43 años, no solamente ha sido recordada como la reina más conocida por su gracia y belleza, sino también por su personalidad arrolladora, mostrada desde la noche de su coronación en 1996, en Las Vegas, cuando se echó al mundo al bolsillo, con solo 19 años.

Alicia Machado – Miss Universe 1996 ( Official Riyo Mori Lovers ) HDAlicia Machado – Miss Universe 1996 ( Official Riyo Mori Lovers ) HD 2013-11-13T16:20:12.000Z

Pero han sido los escándalos los que también han puesto a hablar al mundo sobre Alicia Machado. Desde que la venezolana conquistó la corona, su vida pública se ha visto envuelta de todo tipo de controversias, que empezaron con los problemas de peso que hasta el día de hoy afronta y que fueron usados cruelmente por el entonces dueño de Miss Universo Donald Trump, hasta polémicas relacionadas con su manera de ser.

El mundo no olvida a Alicia desde aquel día en que Trump convocó a decenas de reporteros para exhibirla como un objeto, a quien calificó como “una máquina tragona”, por su aumento de peso.



5 Cosas Sobre Alicia Machado1. Tras ganas Miss Universo 1996, subió 40 libras. Por ello sufrió abusos verbales por parte de Donald Trump, quien la hostigó y la seguía hasta el gimnasio. 2. Vivió un escandalo judicial con un ex novio y fue vinculada con un intento de asesinato pero no indiciada por falta de evidencia. 3. Fue infiel a su novio, Bob Abreu, al tener sexo en el reality show “La Granja de los Famosos” 4. Fue la primera Miss Universo en posar desnuda para la revista Playboy. Fue victima de violencia domestica por parte de su ex novio José Manuel Figueroa http://www.nbcnews.com/news/latino/alicia-machado-responds-trump-i-will-continue-standing-n657446?cid=public-rss_20160930 http://www.wochit.com This video was produced by YT Wochit Espanol using http://wochit.com 2016-10-04T16:26:40.000Z

Años después protagonizó un escándalo en Venezuela con uno de sus exnovios, que involucró un arma, tuvo peleas con otros famosos como Alejandra Guzmán y William Levy y hasta tuvo que afrontar rumores que indicaban que el padre de su hija era un narcotraficante mexicano.



En junio pasado Alicia nuevamente se puso d eboca en boca de todos, cuando manifestó que en el pasado sostuvo relaciones con mujeres e incluso dijo que le gustaba mucho besar a quienes fueron “sus novias”, dejando ver que no solo fue asunto de una ocasión.

Donald Trump and Alicia Machado's 1997 interview with CBS NewsIn this "CBS This Morning" interview with José Díaz-Balart on May 16, 1997, Donald Trump and 1996 Miss Universe Alicia Machado address the beauty pageant winner's weight gain and whether title holders should be required to maintain certain physical appearance during their reign. Trump also addresses then-rumors about his separation from Marla Maples. 2016-09-28T17:07:18.000Z

A pesar de ello, la Machado ha sabido sacarle provecho a su fama y hasta el día de hoy es recordada por propios y extraños, que no solamente la valoran como una de las Miss Universo más auténticas y encantadoras de todos los tiempos, sino como una mujer hermosa, madre cabeza de hogar que sigue luchando por el empoderamiento de las mujeres.

