Miss Universo le envió un mensaje a Trump: ¿qué dijo de madres inmigrantes?

El domingo pasado Zozibini Tunzi se coronó como la nueva Miss Universo, no solamente dejando en alto el nombre de Sudáfrica, sino demostrando que está lista para convertirse en una líder mundial a favor de la defensa de los derechos de las mujeres y las comunidades más vulnerables.

Y en diálogo con Ahoramismo.com, la guapa reina, de 26 años, se refirió a las políticas migratorias promovidas por el presidente Donald Trump, que han separado a madres de sus hijos, y le envió un mensaje contundente.

La nueva Miss Universo le pidió al antiguo dueño que deje de promover la discriminación hacia los inmigrantes.

Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi Miss South Africa"I grew up in a world where a woman who looks like me, with my kind of skin and my kind of hair is never considered to be beautiful and I think that it is time that stops today. I want children to look at me and see my face and I want them to see their faces reflected in mine." @zozitunzi Very well said Ms. South Africa #INQ #MISSUNIVERSE2019 #SouthAfrica #ZozibiniTunzi #missuniverse For licensing & 4K video contact: nycnewstat@gmail.com 2019-12-09T08:07:34.000Z

“La mayoría de los problemas del mundo pasan porque nos rehusamos a entendernos unos a otros, y a aprender los unos de los otros. Por eso mi mensaje es que intentemos sentarnos juntos y ver qué podemos hacer entre todos y que podemos lograr. Paren la discriminación de los inmigrantes, dejen de mirar a los otros como si no fueran seres humanos, porque antes que cualquier otra cosa, todos somos seres humanos”, comentó la Miss Universo, a quien puedes escuchar en este video en el minuto 12:00.



La reina agregó que urge que haya cambios de comportamientos contra las madres inmigrantes para que se pueda tener una sociedad más inclusiva y justa. “Mi esperanza es que un día estemos en un lugar donde este asunto (la separación de madres inmigrantes de sus hijos) se haya resuelto”.



Además de su innegable belleza y su carisma, la nueva Miss Universo se echó al jurado al bolsillo, gracias a su excelente oratoria y su rapidez para responder preguntas espinozas.

South Africa’s Zozibini Tunzi is Miss Universe 2019 | Miss Universe 2019South Africa’s Zozibini Tunzi wins as Miss Universe 2019. Courtesy of: “IMG Universe, LLC” The Miss Universe Organization Subscribe to the ABS-CBN Entertainment channel! http://bit.ly/ABS-CBNEntertainment Visit our official website! http://entertainment.abs-cbn.com http://www.push.com.ph Facebook: http://www.facebook.com/ABSCBNnetwork Twitter: https://twitter.com/ABSCBN Instagram: http://instagram.com/abscbn #MissUniverse2019 #MissU #ZozibiniTunzi 2019-12-09T03:30:52.000Z

La Nueva Miss Universo se lució con la respuesta que dio a la pregunta final del jurado, donde no solo dejó a todos con la boca abierta por la manera calmada de responder, sino por la forma tan articulada en que abordó el interrogante.

A las tres finalistas las cuestionaron sobre aquello que deberíamos enseñarle principalmente a las niñas y la reina africana mostró mucha sensibilidad y fortaleza con su mensaje.

VídeoVideo related to miss universo le envió un mensaje a trump: ¿qué dijo de madres inmigrantes? 2019-12-11T00:12:21-05:00

“Creo que el asunto más importante que debemos enseñarle a las niñas hoy es a ser líderes. Algo de lo que durante muchos años han carecido las chicas jóvenes y las mujeres, no porque no queramos sino por lo que la sociedad quiere mostrar que es lo que las mujeres deben ser”, dijo la nueva Miss Universo, desatando la histeria y los aplausos del público, que desde ese momento la pusieron como la favorita absoluta.

Miss Universe 2019 Final Question and Answer Round | Miss Universe 2019Miss Universe 2019 Top 5 answers timely questions about global issues. Courtesy of: “IMG Universe, LLC” The Miss Universe Organization Subscribe to the ABS-CBN Entertainment channel! http://bit.ly/ABS-CBNEntertainment Visit our official website! http://entertainment.abs-cbn.com http://www.push.com.ph Facebook: http://www.facebook.com/ABSCBNnetwork Twitter: https://twitter.com/ABSCBN Instagram: http://instagram.com/abscbn #MissUniverse2019 #MissU #MissUTop5 2019-12-09T03:05:56.000Z

“Creo que las mujeres somos los seres más poderosos del mundo y creo que nos deben dar cada oportunidad y debemos enseñarle a nuestras niñas a tomarse el espacio que se merecen. Nada es más importante que tomar nuestro espacio en la sociedad”, agregó la nueva Miss Universo.

