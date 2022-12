Periodista mexicano se burla de Leo Messi y argentinos lo dejan en ridículo – VIDEO

“Nunca celebres antes de tiempo”, sugiere una de las principales máximas que pregonan los fanáticos del fútbol, sea en el país que sea. Sin embargo, un reconocido periodista mexicano como Álvaro Morales no respetó ese mandamiento y quedó en ridículo en redes sociales burlado de Lionel Messi por errar el un penalti ante Polonia.

Mientras Morales observaba el partido de su seleccionado en una de las gradas del estadio Lusail, al mismo tiempo seguía de cerca lo que sucedía en el Argentina-Polonia a través de su teléfono celular. Cuando corrían 39 minutos del primer tiempo y ambos partidos estaban empatados a cero, el árbitro Danny Makkelie sancionó penalti para Argentina en el Stadium 974. Un gol ponía en aprietos a México, pero “La Pulga” desechó esa oportunidad de ponerse en ventaja y las chances de clasificación de México continuaban intactas.

“Jajaja… lo falló ‘Messisito’”, celebró entre risas Morales en el video que compartió en sus redes sociales.

Al viralizarse las imágenes, automáticamente las respuestas de los fanáticos argentinos comenzaron a aparecer en los comentarios del posteo en cuestión: “Seguí cargando a Messi que está en octavos”; “Messi está en octavos, vos en donde estás? Ah sí, eliminado” y “El sábado lo ves desde tu casa o vas al campo con la camiseta de Australia?”, se destacan entre otras reacciones.

Morales expresó su tristeza por la eliminación de México pero festejó la renuncia de “Tata” Martino

A pesar de que el “Tri” no pudo avanzar a la siguiente instancia de la Copa del Mundo, Morales destacó que el equipo tuvo actitud y peleó hasta último momento por conseguir un boleto a los octavos de final. Sin embargo, las consideraciones no fueron las mismas cuando se refirió al entrenador Gerardo “Tata” Martino, que anunció su renuncia tras el encuentro ante Arabia Saudita.

“Si bien se ganó y se demostró coraje, otra vez los cambios del Tata (Martino)… Bendito sea Dios, se termina ya la era del Tata. Felicidades a Polonia que clasifica, felicidades a la Albiceleste, que bien Mac Allister, porque si es por Messisito… si es por Messisito nada eh”, dijo el periodista mexicano ante la cámara, según consigna el medio Infobae.com.

Al notar la enorme repercusión que provocaron sus videos en la audiencia argentina, Morales protagonizó otra grabación en la que le quita importancia a sus detractores. “Quiero decirles a todos mis haters albicelestes que la verdad… no los leo (se ríe), pero gracias por escribir. Los contabilizo con mi equipo de trabajo, me informan que son de ahí. Gracias, todo suma, escriban lo que quieran, no los leo de cualquier manera”, expresó en el video compartido vía Twitter e Instagram

El respaldo de Morales a las amenazas de Canelo Álvarez contra Messi

Fiel a su estilo, Morales ya había estado involucrado de forma indirecta en el reciente altercado que protagonizó Saúl “Canelo” Álvarez en las redes sociales, al amenazar a Lionel Messi con golpearlo si se lo cruzaba algún día luego de ver las imágenes en las que, según la perspectiva del famoso boxeador, el futbolista argentino parecía despreciar la camiseta mexicana que había cambiado con un rival. El periodista se hizo eco del escándalo y apoyó al mejor libra por libra del momento.

“Ah, veo que Messisito es muy machito para patear nuestra camiseta, ¿no?”, expresó con un video en sus redes sociales.

Luego, durante una entrevista con el programa “Argenzuela”, por Radio 10 (Argentina), continuó atacando a la Pulga. “El único que se burla de Messi soy yo, es Messisito. El resto no dice nada, se callan”, se jactó. Y completó: “Durante toda la semana me burlé de Messi, cuando a él se le complican las cosas agacha la cabeza. Yo quiero que aparezca Messi, que aparezca ese líder… Ojalá salga campeón pero en los partidos difíciles es Messisito, se convierte en el hermano menor”.

