Qatar 2022: Así fue la tensa discusión entre Messi y Lewandowski – Video

Lionel Messi y Robert Lewandowski mantuvieron una tensa discusión al término del partido que este miércoles jugaron los seleccionados de la Argentina y Polonia por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi was not happy with Robert Lewandowski during Argentina vs Poland 😳 pic.twitter.com/iUKGTid4Im — SPORTbible (@sportbible) December 1, 2022

El delantero argentino y el polaco intercambiaron palabras en el centro del campo. Lejos de tratarse de una charla amena entre colegas, fue un cruce tenso y sin sonrisas.

El TENSO CRUCE entre MESSI y LEWANDOWSKI pic.twitter.com/cOXCR5oY1C — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2022

La bronca entre Messi y Lewandowski data del 2021. Ese año, el argentino fue galardonado con el Balón de Oro. En la ceremonia de entrega de premios, Messi dijo que Lewandowski merecía ese premio que le estaban entregando.

El delantero polaco, quien por entonces jugaba para Bayern Münich, respondió con una dura acusación a esos dichos de Messi: “Pidió uno para mí, pero no me votó para el The Best. Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”.

Este miércoles, el pleno partido con Argentina, Lewanwoski le cometió una falta a Messi. El polaco se acercó a pedirle disculpas, pero el delantero del PSG ni siquiera lo miró.

Lewandowski fue a buscar a Messi al término del partido. Estuvieron largo rato conversando al oído.

Qué dijo Messi sobre su cruce con Lewandowski

Cuando le consultaron por su discusión con Lewandowski, Messi prefirió no hablar sobre el tema: “Me enseñaron que lo que pasa adentro de la cancha, queda adentro de la cancha, como también en el vestuario y de mí no van a salir cosas que nos decimos en la intimidad”.

¿Qué le habrá dicho Lewandowski a Messi? pic.twitter.com/RGzWHIfXDW — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 30, 2022

Cabe señalar que días antes de este partido, Lewandowski había dicho en conferencia de prensa que él jamás había hablado mal de Lionel Messi.

El delantero polaco hoy es una de las figuras del FC Barcelona, el equipo que ama a Leo Messi y el que sueña con volver a tener al argentino.

En el partido, Messi volvió a ser protagonista y Lewandowski la pasó mal. El capitán de la Albiceleste tuvo un buen desempeño a pesar de que erró un penal. El atacante polaco pagó caro la falta de iniciativa de su equipo. No tuvo remates al arco defendido por el arquero del Aston Villa Emiliano Martínez.

Argentina avanaza a paso firme y va por Australia

Luego de un dificultoso arranque en el Mundial de Qatar 2022 (derrota 2 a 1 ante Arabia Saudita), la selección Argentina avanza a paso firme en el torneo y el sábado enfrentará a Australia por los octavos de final. En tanto que Polonia juega el domingo con el superpoderoso Francia.

El equipo argentino solo tendrá dos días y medio de descanso para el partido con Australia, motivo por el cual se quejó el DT Lionel Scaloni.

“Me parece una locura jugar dentro de dos días cuando somos primeros del grupo”, dijo Scaloni este miércoles luego del triunfo ante Polonia.

LEER MÁS: Luto en el fútbol: Muere el futbolista colombiano Andrés Balanta

Sigue a AhoraMismo en Instagram