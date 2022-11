¡Arde Twitter! La respuesta del Kun Agüero a Canelo Álvarez tras amenaza a Leo Messi

Las amenazas de Saúl “Canelo” Álvarez a Lionel Messi a partir del tramo de un video que muestra la intimidad del festejo del seleccionado argentino en los camarines tras la victoria frente a México despertó las reacciones de algunos futbolistas y exjugadores en defensa de “La Pulga”. Uno de ellos es Sergio “Kun” Agüero, quien a través de su cuenta de Twitter apuntó sin tapujos contra el boxeador mexicano.

“Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, dice el mennsaje de uno de los mejores amigos de Messi.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Por su parte, el español Cesc Fábregas también se expresó en la misma línea que Agüero y defendió a su excompañero del FC Barcelona. “Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”, aseguró el actual jugador del Mónaco francés.

Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante. https://t.co/dWwFKXdIUS — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) November 28, 2022

Diego Latorre, exfutbolista argentino y actual comentarista de fútbol para la cadena ESPN, también se hizo eco de las acusaciones de “Canelo” y le sugirió vía Twitter que “reconsidere su postura de utilizar el prestigio futbolístico y humano de Messi para generar empatía con nacionalismos absurdos que no tienen nada que ver con el espíritu de un partido de futbol”.

A pesar de que ya mantuvo intercambios de tuits con algunos comunicadores argentinos que salieron a repudiar sus dichos, “Canelo” Álvarez todavía no se pronunció sobre las reacciones de Agüero y Fábregas, dos personalidades con voz autorizada para opinar en relación a las imágenes que provocaron la indignación del púgil azteca.

El video de la discordia: las imágenes que indignaron a “Canelo” Álvarez y provocaron su amenaza contra Messi

“Canelo” Álvarez suele vivir a flor de piel cada partido importante del “Tri”, pero lo que sorprendió a sus millones de seguidores en Twitter fue la fuerte amenaza que lanzó contra Leo Messi luego de la derrota de México ante Argentina por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022.

Todo surgió a partir de las imágenes que muestran al astro argentino sentado en el vestuario albiceleste mientras él y sus compañeros de equipo celebraban un triunfo clave para continuar con aspiraciones de avanzar a octavos de final. Hasta ahí todo normal, pero lo que verdaderamente indignó al mejor libra por libra del momento es la playera mexicana que estaba en el piso, según él siendo utilizada por el propio Messi para limpiar el piso.

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????”, dice el primer tuit de “Canelo”, el cual despertó todo tipo de reacciones tanto a favor como en contra de sus palabras. Pero eso no fue todo. A los pocos segundos, Álvarez redobló la apuesta y lanzó una fuerte amenaza contra la figura del Paris Saint-Germain francés: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”.

Dada la repercusión que generaron sus publicaciones, “Canelo” tuvo que volver a postear en la red social del pajarito para volver a expresar su postura. “Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo”, señaló.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Una de las primeras personas públicas en reaccionar contra “Canelo” fue el siempre polémico David FaItelson, periodista mexicano de la cadena ESPN. “Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol. ¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, @Canelo, el traje de ‘payaso’. Eres un boxeador serio. Sigue así”, dice la irónica sugerencia para “Canelo”, lo cual despertó un intercambio de tuits entre ambos que dio mucha tela para cortar.

Qué resultados necesita México para avanzar a octavos de final de Qatar 2022

Tras la derrota frente a Argentina, al seleccionado mexicano dirigido por Gerardo “Tata” Martino no le alcanza solamente con vencer a Arabia Saudita y deberá aguardar por un guiño de Polonia en la última jornada.

De vencer al elenco árabe, una de las revelaciones de la Copa del Mundo luego de derrotar en el debut a la albiceleste, el “Tri” también necesita que los polacos superen a los argentinos por cualquier resultado.

En el caso de que Polonia y Argentina igualen su partido, México deberá ganarle a Arabia Saudita por una diferencia de tres goles para superar en esa materia a los conducidos por Lionel Scaloni.

