Canelo Álvarez amenaza a Lionel Messi por pólemico video

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez aparentemente amenazó al futbolista argentino Lionel Messi. Todo esto está pasando en las redes sociales. “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera”, tuiteó Canelo este 27 de noviembre. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre…Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”.

Lo cierto es que el pólemico video a despertado la furia entre los fanáticos mexicanos, entre ellos el boxeador mexicano. Canelo no dejo de expresar su furia en su cuenta de Twitter. Mientras sus seguidores lo apoyaban otros defendian a Messi. “En Argentina te respetamos mucho, Canelo. Y también a México. Sólo somos muy pasionales y nos desvivimos por el fútbol. Messi se estaba sacando los botines y ni cuenta se dio que pudo haber pateado la camiseta!”, le contestó uno de sus seguidores. A lo que Canelo le contestó:”Respeto su país mucho mucho!! Esto no es con su país ojo”.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

En Argentina te respetamos mucho, Canelo. Y también a México. Sólo somos muy pasionales y nos desvivimos por el fútbol. Messi se estaba sacando los botines y ni cuenta se dio que pudo haber pateado la camiseta! — Juanchi (@JuanchiCozzi) November 28, 2022

En el video que se ha vuelto viral, el equipo argentino se encuentra celebrando su victoria en el vestidor. Muchos están saltando y cantando, mientras que Messi está sentado intentando de sacarse los zapatos y desplaza la camiseta mexicana un centimetro sin darse cuenta. Esto es lo que se ve en el video que ha enfurecido a muchos. Por lo que se dice que la superestrella de Argentina, posiblemente le faltó el respeto a la camiseta del equipo mexicano.

Abajo puede ver el video completo de todo lo que pasó en el vestidor después que Argentina le ganará a México en la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Messi causa polémica por patear playera de México El delantero argentino es señalado por varios usuarios en redes sociales por aparentemente patear la camiseta del Tricolor en los festejos de Argentina 2022-11-28T01:21:22Z

¿Messi realmente pateó la playera de México?

Es probable que Canelo no ha visto el video y fue alguien que se lo contó antes de llevar su furia a su cuenta de Twitter porque no hay una bandera de México a la vista en todo el clip. A menos que la playera sea considerada bandera.

En realidad es bastante obvio que Messi nunca tuvo la intención de patear la camiseta de México que estaba en el suelo.

La camiseta de México probablemente estaba en el suelo por la euforia de los atletas celebrando su victoria en el vestidor.

Cabe mencionar que algunas veces los equipo intercambian playeras después de un encuentro tan importante como el de la Copa Mundial.

Existe la posibilidad que Messi envie un comunicado aclarando todo sobre el pólemico video que se anda dando vueltas en las redes.