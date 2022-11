Cómo fue la polémica entre Canelo y Messi – El Video de la discordia

El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez arremetió contra Lionel Messi el día después del triunfo de la Argentina sobre México en el Mundial de Qatar. El campeón mundial de los pesos medianos acusó al argentino de haber destratado la camiseta mexicana a raiz de un video que circulóen redes sociales.

Canelo Álvarez acusó a Lionel Messi de limpiar el piso del vestuario con la camiseta de México que el astro del PSG había intercambiado con uno de los futbolistas del Tri.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… No sea tanto”, escribió Canelo este domingo por la noche en una serie de tuits que fueron noticia tanto en México como en la Argentina.

Canelo se basó en un video que circuló por redes sociales, imágenes del vestuario argentino tras el triunfo 2 a 0 en el Estadio Lusail de Doha, victoria que deja a México muy cerca de la eliminación del Mundial Qatar 2022.

El cruce de Canelo con hinchas argentinos

La bronca de Canelo era tal que el boxeador tapatío les respondió a varios hinchas argentinos que cuestionaron su publicacíon.

La mayoría de los comentarios intentaron hacerle entender a Álvarez que Messi en ningún momento destrató la camiseta de México.

El astro argentino simplemente corre con un pie la camiseta para poder quitarse el botín, pero en ningún momenro patea o arroja al piso la casaca del Tri.

El sábado, luego del triunfo argentino, Canelo había enviado sus felicitaciones al equipo albiceleste. En esta catarata de tuits contra Messi aclaró que su bronca no era contra la Argentina sino contra el futbolista.

El triunfo de Argentina deja a México obligado a ganarle a Arabia Saudita, por la última fecha del Grupo C, y aguardar porque haya un ganador en el partido entre la Argentina y Polonia. Los dirigidos por el Tata Martino aún no anotaron goles en los dos encuentros disputados en esta Copa del Mundo.

El video de la polémica, ¿Messi destrató la camiseta de México?

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

Canelo, contra un periodista deportivo

Uno de los que salió a cuestionar al boxeador mexicano fue el reconocido periodista David Faitelson, conductor televisivo de la señal ESPN.

Con el sarcasmo que lo distingue, Feitelson consideró que a Canelo le habían hackeado la cuenta, y que presumiblemente había sido el boxeador ruso Dimitry Bivol, último rival que venció al mexicano.

Yo creo que le “hackearon” su cuenta al @Canelo…

Sospecho que podría ser…Dimitri Bivol… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

Se equivoca “El Canelo” Álvarez. Messi es de ese estilo. Es un futbolista que respeta y se da a respetar. Pone la camiseta delante de él y estira la pierna para sacarse la zapatilla. No inventemos tonterías donde no las hay. Argentina ganó y punto… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 28, 2022

“¿Por qué en lugar de perder el tiempo en polémicas baratas no buscas ya una revancha con el ruso?

Mira que eso de amenazar a un futbolista me parece muy cobarde…”, le respondió Faitelson a Canelo.

El boxeador no se quedó callado. Le dijo al periodista que “tú no sabes nada, y de serio menos”.

Canelo le recordó a Faitelson que “tú no eres mexicano”, y acusó al periodista de ESPN de “echártelas en contra de México”. Cabe señalar que David Faitelson nació en Israel pero está radicado en México desde hace varios años.

