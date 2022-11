Mientras Lionel Messi se enfoca en avanzar a octavos de final del Mundial Qatar 2022 con el seleccionado de Argentina, una estrella histórica del fútbol brasileño como Zico criticó al astro argentino por su falta de liderazgo dentro del campo de juego y cuestionó su capitanía en la albiceleste. Para “Galinho”, el “10” argentino sólo lleva la cinta por el peso de su nombre.

“Él es esa persona. Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1, 6-0 y ahí seguirá haciendo su juego, en su camino. No llamará a nadie, no le gritará a nadie. Es un capitán que no habla con nadie, no puede. Es en este momento cuando el máximo representante del equipo tiene que ponerse el balón bajo el brazo. Liderazgo creo que le falta. Lleva la cinta de capitán solo porque es Messi, ¿no?”, planteó Zico durante el reportaje para Primeiro LANCE!

La opinión de Zico, ex jugador de Brasil, sobre la capitanía de Lionel Messi en la Selección Argentina 🇦🇷#TNTSportsMundial pic.twitter.com/voWiuSoHcF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2022

En este sentido, durante la charla con el citado medio Zico recordó los tiempos en que asumió la capitanía de la selección brasileña. Según él, en ese momento ya tenía cierto dominio sobre sus compañeros.

“Cuando era capitán, tenía casi 30 años y ya tenía cierto dominio con los demás jugadores. Tienes que unirte, regañar al tipo. No es su característica. Recuerdo un partido del Barcelona donde le estaban sacando cuatro al Liverpool y así quedaron eliminados”, concluyó.

Play

Video Video related to estrella brasileña asegura que lionel messi “es un capitán que no habla con nadie” 2022-11-25T16:55:11-05:00

Zico, de 69 años, disputó tres Copas del Mundo con la Selección de Brasil (Argentina 1978, España 1982 y México 1986), pero en ninguna pudo consagrarse campeón.

Argentina vs México: “Tata” Martino explicó cómo intentará detener a Leo Messi

De cara al crucial enfrentamiento de este sábado entre argentinos y mexicanos por el Grupo C de Qatar 2022, Gerardo Martino explicó en conferencia de prensa su planificación para intentar detener a Lionel Messi.

“Aquellos que han enfrentado a Lionel todos diremos exactamente lo mismo, casi que detenerlo pasa mucho más por que él tenga una mala tarde que por lo que nosotros podamos hacer”, sentenció el Tata ante la pregunta sobre el capitán argentino, a quien supo dirigir en la Selección Argentina y el FC Barcelona.

Play

Video Video related to estrella brasileña asegura que lionel messi “es un capitán que no habla con nadie” 2022-11-25T16:55:11-05:00

Además advirtió: “Siempre tenemos que preparar el partido pensando que Messi va a tener la mejor versión, nunca podemos especular con que él no lo va a tener porque a veces o muchas veces ha sucedido que sin tener noventa minutos en plenitud en cinco minutos te resuelve el partido”.

Por último, aseguró que “hay que estar atento” durante lo que dure el partido y permanentemente con la atención sobre él.

Lionel Scaloni despejó todas las dudas sobre el estado físico de Messi

En la rueda de prensa habitual a cada partido mundialista, Lionel Scaloni enfrentó los micrófonos y aseguró que Leo Messi está bien tanto en lo anímico como en lo físico.

“No sé de dónde salió que Messi ayer no se entrenó. Está bien y más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros y seguramente vaya todo bien. No tenemos ninguna duda de eso. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema”, declaró el entrenador del equipo argentino.

💬 "MESSI ESTÁ BIEN" Lionel Scaloni aclaró que el capitán de la Selección está bien físicamente para el partido contra México y lo que viene en la Copa del Mundo.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/JqXFE43Dpg — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2022

Consultado por el rol de “La Pulga” con los integrantes más jóvenes de la plantilla, señaló: “Es normal que cuando uno debuta en un Mundial sienta los típicos dolores de panza cuando tenes que representar a una selección como la Argentina, que es diferente a muchas selecciones. Es la realidad. Leo está bien, igual que todos sus compañeros, sabiendo que es un partido importante y los más jóvenes saben que ahora están las cartas sobre la mesa y que sigue dependiendo de nosotros. No hay otra lectura, hay que confiar”.

De cara al duelo ante México, el DT albiceleste admitió que “es probable que haya cambios”, aunque también aclaró que no resignarán la forma de juego que llevó al equipo hasta una nueva Copa del Mundo. “Jugarán los que mañana creemos que puedan jugar mejor el partido contra México. La decisión no pasará por lo que se vio en el partido con Arabia, sino pensando en México”, concluyó.

LEER MÁS: Qatar 2022: Grave acusación contra el portero de Costa Rica, Keylor Navas

Sigue a AhoraMismo en Instagram