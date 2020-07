[VIDEO] Recorrido de UFC ‘Fight Island’ ante el gran evento de UFC 251

Mañana 11 de julio, la UFC hará su debut en la muy esperada Fight Island. Fight Island ha sido promocionado durante meses por el presidente de la organización, Dana White. Se encuentra en Yas Island y Abu Dhabi, y la UFC ha programado cuatro carteleras consecutivas en el lugar.

Las fotos y videos de Fight Island se han compartido en las redes sociales las últimas semanas. Un recorrido de la isla de lucha de UFC fue compartido por MMA Fighting el jueves. El video muestra todo, desde los miembros de los medios de comunicación registrándose y revisándose la temperatura corporal, hasta el octágono en la playa. El video se puede ver a continuación:

UFC 251: Fight Island Tour – MMA FightingWhere will fighters compete at UFC 251? Find out that and much more in this Fight Island tour by MMA Fighting's Guilherme Cruz. Watch UFC 251 LIVE here: http://go.web.plus.espn.com/c/482924/595608/9070?sharedid=MMAFightingYouTube Subscribe: http://goo.gl/dYpsgH Check out our full video catalog: http://goo.gl/u8VvLi Visit our playlists: http://goo.gl/eFhsvM Like MMAF on Facebook: http://goo.gl/uhdg7Z Follow on Twitter: http://goo.gl/nOATUI Read More: http://www.mmafighting.com Subscribe to the podcast: http://applepodcasts.com/mmahour MMA Fighting is your home for exclusive interviews, live shows, and more for one of the world's fastest-growing sports. Get latest news and more here: http://www.mmafighting.com 2020-07-09T16:33:14Z

La UFC 251 debutara en Fight Island el 11 de julio

El 11 de julio, la UFC se pondrá en marcha en Fight Island para el evento UFC 251. La carta de combate está cargada, ya que contará con tres peleas por el título. En el evento principal, el campeón de peso welter Kamaru Usman buscará defender su cinturón por segunda vez cuando se enfrente al tercer contendiente clasificado, Jorge Masvidal.

El evento co-principal cuenta con una revancha entre dos grandes de peso pluma. El campeón Alexander Volkanovski buscará derrotar al ex campeón, Max Holloway, por segunda vez. Los dos se conocieron en diciembre de 2019 y Volkanovski derrotó a Holloway por decisión unánime, tomando su título. El título vacante de peso gallo de Henry Cejudo también está en juego: el tercer clasificado, Petr Yan, y el sexto, José Aldo irán a la guerra en el tercer partido de la cartelera de la pelea por pago. La carta de combate completa se puede ver a continuación:

Cartelera Principal

Campeonato de peso welter: Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal

Campeonato de peso pluma: Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

Campeonato de peso gallo: Petr Yan vs. Jose Aldo

Peso de paja femenino: Jessica Andrade vs. Rose Namajunas

Peso mosca femenino: Amanda Ribas vs. Paige VanZant

Cartelera Preliminar

Peso semipesado: Volkan Oezdemir vs. Jiri Prochazka

Peso welter: Elizeu Zaleski dos Santos vs. Muslim Salikhov

Peso pluma: Makwan Amirkhani vs. Dan Henry

Peso ligero: Leonardo Santos vs. Roman Bogatov

Carta Preliminar Temprana

Peso pesado: Marcin Tybura vs. Alexander Romanov

Peso mosca: Raulian Paiva vs. Zhalgas Zhumagulov

Peso gallo femenino: Karol Rosa vs. Vanessa Melo

Peso gallo: Martin Day vs. Davey Gran