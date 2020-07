[VIDEO] Estrella de la UFC Mike Perry golpea a un hombre mayor en restaurante

Un video de la estrella de peso welter de UFC Mike “Platinum” Perry golpeando a un hombre mayor se volvió viral en Twitter el miércoles por la noche. El video muestra a Perry, junto a su novia Latory Gonzalez, en el restaurante Table 82 en Lubbock, Texas, según TMZ.

El video muestra a Perry en una discusión con varias personas, y en un momento dado tiene un altercado físico con un hombre mayor. En el video, Perry puede ser visto golpeando al hombre. La identidad del hombre es desconocida en este momento. Según TMZ, el hombre fue transportado al hospital con lesiones.

En una declaración a TMZ, un portavoz de la Table 82 dijo: “A la espera de la investigación criminal, preferimos no seguir comentando porque una de las víctimas era un empleado de nuestra empresa que le había pedido al Sr. Perry que se fuera”.

Aquí está el vídeo:

Mike Perry is trash and needs help. pic.twitter.com/7k71NKFvUx

