Masvidal podría llenar el vacío que dejo Conor McGregor

Jorge Masvidal bien podría estar usando una capa de superman en este momento. Porque en un mundo UFC de repente sin su superestrella más grande como Conor McGregor, el chico de 35 años de Miami es lo más cercano que la compañía tiene a un superhéroe que puede salvar el día.

Además, Masvidal se dirige al UFC 251 el 11 de julio en Abu Dhabi haciendo exactamente eso.

El “BMF” campeón del UFC se enfrenta al camino más traicionero posible para capturar su primer campeonato divisional al enfrentarse a uno de los campeones más dominantes en el deporte. Kamaru Usman es un destructor incondicional con una racha de 15 victorias consecutivas. “La pesadilla nigeriana” no ha perdido una pelea en más de seis años.

UFC 251 tiene lugar el 11 de julio a las 10 p.m. hora del este en Fight Island en Abu Dhabi. Se emitirá por pay-per-view en ESPN + .



Para hacer las cosas más difíciles, Masvidal tomó la pelea con solo seis días de anticipación y tiene que viajar al otro lado del mundo para esta batalla.

Pero conociendo a Masvidal, todas estas cosas son exactamente como él las quería. Porque Masvidal se enorgullece de poder hacer grandes cosas, especialmente en circunstancias en las que la mayoría de la gente no cree que pueda lograrlo.

“Todas estas cosas son cosas que son solo luces verdes en mi cabeza porque soy un hijo ***”.

Eso es lo que King of Swag de MMA le dijo Kelsey McCarson cuando lo entrevistó para Bleacher Report hace unos meses, y parece que la misma idea sigue intacta hoy.

Es por eso que Masvidal es el ajuste perfecto para el vacío dejado por el repentino retiro de McGregor, y por qué “Gamebred” podría estar a punto de convertirse en el luchador de UFC más popular del mundo.

La autenticidad de Masvidal se destaca entre muchos

En un mundo lleno de imitadores y aspirantes, Masvidal se ha mantenido auténtico.

Es el tipo de persona que habla de la misma manera si está pidiendo algo de comida o discutiendo política, y hay algo acerca de ese tipo de ser humano que atrae a la gente.

Eso no significa que todos amen a Masvidal. Desafortunadamente, uno de los efectos secundarios de vivir fiel a uno mismo es la inevitabilidad de que no puedes complacer a todos.

Pero sí significa que Masvidal es respetado por la gente, incluso por aquellos que podrían llamarse a sí mismos no partidarios del luchador.

Eso es lo mismo que McGregor tenía para él. Lo ames o no, la gente respetaba que sabían que McGregor siempre sería él mismo, incluso cuando podría haber sido mejor para él intentar algo diferente.

Masvidal se corta de la misma tela. En un UFC muy a menudo lleno de personas que simplemente intentan reproducir el camino de McGregor al estrellato, Masvidal tiene el coraje de ser él mismo.

La increíble historia de origen de Masvidal

Si Masvidal es un superhéroe, entonces su historia de origen es una de las mejores.

“Gamebred” subió de rango en la escena de las peleas callejeras de Miami a principios de la década de 2000, popularizada por el legendario luchador Kimbo Slice.

El fallecido Slice (cuyo verdadero nombre era Kevin Ferguson) fue el luchador “it” de esa increíble era de sensaciones de Internet, y Masvidal se convirtió con el tiempo en la futura superestrella ese mismo período de tiempo.

El reclamo de Masvidal a la fama en ese entonces golpeaba al principal protegido de Slice, “Ray”, las dos veces que se enfrentaban. Oh, claro, Ray parecía duro y malo, pero Masvidal era el mejor luchador.

Pero cuando ese luchador y otros de la época pasada desaparecieron del mundo de la lucha tan pronto como explotó la sombra de la leyenda de Slice, Masvidal pasó a exhibir sus peleas callejeras de $ 200 en el patio trasero para convertirse en una de las estrellas más grandes de UFC.

Masvidal acaba de lanzar un movimiento de poder estilo WWE

Una de las historias más populares de lucha profesional para reciclar una y otra vez involucra a una sola persona que se enfrenta a una gran cantidad de grandes pelucas corporativas. Ese fue el principal impulsor del ascenso de “Stone Cold” Steve Austin a fines de la década de 1990, y los narradores de la WWE hicieron algo muy similar con Becky Lynch en los últimos años.

Funciona porque a la gente le encanta apoyar al individuo contra los tiranos corporativos, incluso en los casos en que esa tiranía es simplemente inventada.

La riña de Masvidal con el gran jefe de UFC, Dana White, es como esas historias populares, excepto que es completamente real.

Entonces, lo que sucedió entre Masvidal y el UFC en los últimos meses va a jugar muy bien con las personas que aman apoyar a las figuras fuertes.

Masvidal exigió que la compañía le pagara más. Cuando no se movieron, Masvidal se mantuvo firme y sugirió que simplemente podía esperar las cosas a su favor.

Y eso es exactamente lo que sucedió. Entonces, en cierto modo, Masvidal acabó con un régimen completo sin ayuda.

Al menos así es como la historia jugará a los ojos de muchos, y Masvidal seguramente se beneficiará de ella.

6 días de aviso

El coraje de intentar escalar la montaña Usman con solo seis días de anticipación no debería pasar desapercibido aquí.

Honestamente, toda reverencia sobre el asunto debería fluir a ambos luchadores por tomar la pelea, aunque al menos en el caso de Usman se había estado preparando para una pelea el 11 de julio todo el tiempo.

Pero masvidal? Este chico no tenía idea de que estaría peleando en la primera carta de Fight Island de UFC, pero aprovechó la oportunidad cuando se le ofreció de todos modos.

Masvidal anteriormente me relató su mentalidad sobre este tipo de asuntos cuando habló con Kelsey para Bleacher Report.

“Oh, esta es la montaña más alta, dicen. Oh no, esta montaña no es escalable es lo que dicen”, dijo Masvidal. “Está bien, déjenme mostrarles lo rápido que lo escalo”.

El ascenso de Masvidal a la cima es a la vez admirable

Lo más importante, el ascenso de Masvidal a la cima de su campo es completamente identificable.

Tal vez no en los detalles específicos del caso. Después de todo, no muchos luchadores de UFC, y mucho menos gente regular, han recorrido o alguna vez recorrerán el mismo tipo de caminos que Masvidal tomó para llegar a donde está hoy.

Peleas callejeras a puñetazos. Pro boxeo. Bellator Peleas de tiburones. Fuerza de choque. UFC Ese es un paseo bastante salvaje.

Pero universalmente hablando, el camino de Masvidal hacia su primera oportunidad por el título de UFC en UFC 251 es el mismo tipo de cosas que la mayoría de las personas tienen que enfrentar antes de su propio éxito.

También es el mismo viaje básico del héroe que los productores de Hollywood codician.

Aquí hay un chico nacido en un conjunto particular de circunstancias que no parecían tan propicias para el éxito.

Masvidal nació en la pobreza de padres inmigrantes, y no irrumpió en la escena de la lucha con algún tipo de atletismo de otro mundo que lo hizo inmediatamente mejor que todos los demás.

No, Masvidal mejoró la manera lenta y difícil. Perdió 13 peleas en las filas profesionales de MMA, y su épico 2019 fue precisamente tan sorprendente porque nadie lo vio venir.

Pero Masvidal lo hizo, y esa es la parte más importante.

Porque el campeón “BMF” de UFC no se encontró en la posición en la que se encuentra hoy por accidente.

De esa manera, Masvidal podría parecerse más a McGregor. Donde “Mystic Mac” podía predecir cosas y producirlas con notable precisión, Masvidal parece ser tan astuto en los últimos años.

Este es original en inglés de Heavy.com, por Kelsey McCarson