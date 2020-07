¿Quién es el campeón más notable de la UFC 251? !Entérate aquí!

La UFC 251 está programado para presentar una variedad de increíbles espectáculos el 11 de julio en Abu Dhabi. Además del asombro que debería ser reservado para los oficiales de la UFC que pudieron formar tan increíble cartelera durante una pandemia mundial, la UFC 251 tiene la importante responsabilidad añadida de presentar tres peleas por el título de la UFC, la primera programada en Fight Island, e introduciendo una alineación que se consideraría una de las mejores carteleras en la historia reciente.

Pero no pierdas de vista el punto de interés más notable en la UFC 251: el campeón de peso wélter de la UFC Kamaru Usman es uno de los campeones más aterradores y sorprendentes del mundo hoy en día.

Y “La Pesadilla Nigeriana” merece toda tu atención.

La pelea UFC 251 tendrá lugar el 11 de julio a las 10 PM hora del este en Fight Island, en Abu Dhabi. Se transmitirá por pago a través de ESPN.

Usman se enfrentará al luchador Masvidal en el evento principal de la UFC 251 el 11 de julio en Abu Dhabi.

Es una de las peleas más esperadas del año, y Usman la aceptó con sólo seis días de anticipación después de que su oponente original Gilbert Burns fuera removido de la alineación debido a una enfermedad.

La audacia de Usman en aceptar la nueva pelea es reveladora. Mientras que ambos luchadores deben ser elogiados por aceptar una pelea tan grande con tan poco tiempo de preparación, Usman habría estado bien dentro de sus derechos como el campeón en rechazar a Masvidal para UFC 251.

Not afraid of any challenger to the throne 👑#InAbuDhabi @VisitAbuDhabi #UFC251 pic.twitter.com/wH33hVBcIp

— UFC (@ufc) July 6, 2020