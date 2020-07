Conor McGregor revela sus metas ¿Regresa a UFC?

La superestrella de UFC, Conor McGregor, se retiró sorprendentemente el mes pasado, pero eso no ha impedido que el luchador más famoso de MMA revisar su lista de grandes logros para ver lo que le queda por lograr. El irlandés de 31 años uso las redes sociales el martes para recordar sus deseados objetivos que publicó en 2013.

My 2013 dreams and aspirations.

Close on some. Exceeded on others.

The ones I’m close on are still in play though.

God bless and happy Tuesday everyone!

WORK TOWARDS YOUR DREAMS! #GymTime https://t.co/N6d906FvP7 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 7, 2020

En 2013, McGregor publicó que quería ganar dos cinturones de título, ganar un cinturón negro de jiu-jitsu, ser incluido en el Salón de la Fama y acumular al menos $25 millones en el banco.

“¿Es mucho para pedir?” McGregor reflexionó durante su primer año como luchador de UFC.

Aparentemente no fue así, porque McGregor actualizó su lista el martes para confirmar que realmente cumplió con algunas de esas elevadas expectativas y estaba cerca de lograr el resto de ellas.

“Sin embargo, los que tengo cerca todavía están en juego”, dijo McGregor.

Los grandes objetivos que McGregor ya logró

McGregor fue el primer “champ champ” de UFC , así que no solo ganó dos títulos de UFC pero fue el primero en usar dos coronas divisionales en la compañía al mismo tiempo.

Eso solo se ha logrado tres veces desde entonces.

Además, McGregor ganó $48 millones solo el año pasado según a Forbes , por lo que la estrella de “Notorious” ha superado fácilmente la marca de los $25 millones que deseaba en su carrera.

Grandes logros aún en el tintero

McGregor aún no ha sido incluido en el Salón de la Fama de UFC. Sin embargo, teniendo en cuenta las increíbles credenciales que ya ha acumulado en su currículum, McGregor ya califica.

Pero McGregor todavía está trabajando para lograr su objetivo de convertirse en cinturón negro en el jiu-jitsu brasileño. Según el antiguo entrenador de McGregor con sede en Dublín, John Kavanah, el cinturón marrón de McGregor era en camino para ser actualizado a negro en enero, aunque “pronto” es un término relativo con respecto al entrenamiento de jiu-jitsu.

Después de todo, a la mayoría de las personas les lleva al menos 10 años obtener esa marca alta en jiu-jitsu.

McGregor ¿Mantenerse en forma para el retorno?

Mientras McGregor se retiró el mes pasado, nadie espera que se mantenga fiel a su palabra. Si bien al menos es posible, McGregor está listo para dejar la MMA. Lo cierto es que McGregor se ha retirado tres veces en los últimos cuatro años.

Pero si McGregor regresa pronto a la jaula, es posible que no esté compitiendo en peso ligero. McGregor ha estado publicando toneladas de fotos en Instagram que sugieren que podría estar inclinándose hacia otra pelea en el peso welter si su carrera continúa.

McGregor derrotó a Donald “Cowboy” Cerrone en UFC 246 en enero con ese peso. Ese nocaut de 40 segundos de Cerrone ayudó a McGregor subir su récord de 170 libras hasta 2-1. El irlandés dividió peleas con Nate Díaz en la división en 2016.

Si McGregor decide regresar al octágono de UFC, el luchador tiene muchas opciones excelentes en el peso welter. La tercera pelea contra Nate Díaz completaría una de las mejores rivalidades en la historia de UFC, y McGregor también podría estar interesado en enfrentar al ganador de la pelea Kamaru Usman contra Jorge Masvidal de este fin de semana en UFC 251.

Este es el original en inglés de Heavy.com, por Kelsey McCarson