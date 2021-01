¿Cuáles redes sociales han suspendido a Donald Trump?

Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le faltan solo 11 días más en su administración y todo a su alrededor se cae a pedazos. Su gabinete ha visto un éxodo masivo desde lo ocurrido el miércoles durante el ataque de terrorismo doméstico que sufrió El Capitolio.

En más de tres días, Trump le ha ocurrido algo aue a ningún líder mundial ha sufrido al ser suspendido no solamente de Twitter, pero de otras plataformas de redes sociales. Con estas suspensiones, Trump se queda con una de sus armas más importantes que ha usado durante la última década y en toda su presidencia para atacar y fomentar mensaje que favorecieran a sus agendas políticas.

