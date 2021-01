Jason Alexander, ex esposo de Britney Spears, es visto en protesta de Trump en D.C.

El ex de Britney Spears fue visto en Washington, D.C., el miércoles 6 de enero, en un mitin a favor de Trump que minutos más tarde se convirtió en caos en la capital de la nación. Cuando empezaron a circular fotos en línea, varios usuarios reconocieron a Jason Alexander, el primer marido de Spears, entre la multitud que se había reunido en apoyo al presidente Trump.

Según TMZ, se desconoce si Alexander, quien se casó con Spears en 2004 en Las Vegas, fue parte de la multitud que irrumpió en el Capitolio de los Estados Unidos. Alrededor de las 11:15 a.m. hora local, Alexander publicó un selfie en su página de Facebook. Llevaba un gorro de Donald Trump junto con una chaqueta de mezclilla sobre una sudadera con capucha verde y gris.

“DC. Se presentaron millones”, subtituló la foto, que verás a continuación. La mayoría de los comentarios en la foto dicen “ten cuidado”.

Un par de días antes de la manifestación, Alexander publicó un video en su página de Facebook con el titulo “Nos vemos en DC”.

Esto es lo que necesitas saber:

Jason Alexander no ha hecho ninguna publicación en Facebook desde que compartió ese selfie

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2214108415268479&set=a.156454694367205

Jason Alexander ha guardado silencio en las redes sociales desde el mitin del miércoles. Como señala TMZ, Alexander podría tener problemas con los federales si fue parte del grupo que ingresó al Capitolio de los Estados Unidos.

Alexander ha sido bastante elocuente sobre sus puntos de vista sobre política en la plataforma de redes sociales durante los últimos meses, compartiendo publicaciones de partidarios de Trump como Candace Owens, subiendo memes y transmitiendo en vivo de vez en cuando.

Además de su selfie, Alexander publicó una foto en su historia de Facebook del mitin. La foto era de Alexander y otro hombre, en las calles de Washington DC sonriendo. Alexander escribió “infowars.com” en la parte superior de la foto.

Su página de Facebook es pública actualmente. Uno de los trabajos actuales que ha enumerado es “Investigador periodista en Conspiracy Theories & History”.

En una publicación de 2020, Alexander explicó por qué eligió no usar una máscara, a pesar de la pandemia de COVID-19.

“No uso una máscara porque no escucho órdenes tiránicas no llevadas a votación en una elección justa. No doy mi consentimiento a las prácticas de la marca de la bestia y no valoro la m***** materialista y estoy listo para matar a quién se y lo que sea que intente obligarme, ahora recojan fuerzas p*****”, escribió.

Jason Alexander ha sido conocido por asistir a protestas y manifestaciones en el pasado

“Estoy aquí para mostrar mi apoyo al movimiento #FreeBritney y a Britney. Esta es una situación lamentable que ha estado en su vida durante mucho tiempo. Nos ha afectado a ella y a mí, y eso me hace parte de eso. He estado callado durante 10 años, y siento que es un buen momento para dar un paso al frente ahora con el movimiento haciendo ruido y las audiencias de tutela en curso. Quiero ver a Britney obtener lo que se merece y, según conversaciones personales, no quiere estar bajo la tutela, obviamente, y eso está afectando su vida todavía hasta el día de hoy de una manera negativa. Y es hora de que termine”.

Jason Alexander no es ajeno a las protestas. El verano pasado, fue visto en la protesta #FreeBritney en California. En ese momento, Alexander habló con Us Weekly sobre su continuo apoyo a Spears.

Se desconoce si Alexander y Spears todavía están en contacto, aunque lo estaban en ese momento, según el informe.

Spears no ha comentado sobre el mitin del miércoles y la subsiguiente violación del Capitolio. Tampoco ha comentado sobre su ex asistiendo al evento.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com