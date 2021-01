La nueva medida a de Twitter contra Donald Trump ¿qué hicieron?

La violencia en la capital estadounidense ha generado una tremenda nube de incertidumbre a solamente 12 días de que termine la presidencia de Donald Trump. Esto es causado por los mensajes que ha emitido por redes sociales el presidente en el cual fomentaba a sus seguidores para que buscaran una manera en la que irrumpieran y complicaran dicho proceso de certificación.

La plataforma de redes sociales, Twitter, decidió permanentemente prohibir a la cuenta personal del presidente después una vez más violar los términos de uso de su cuenta por “incitar la violencia”.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021