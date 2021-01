¿Destituirán a Trump antes del 20 de enero?: Piden que vicepresidente Pence asuma el poder

En un hecho jamás antes visto en la historia moderna del proceso de certificación electoral en Estados Unidos, el presidente Donald Trump incitó a simpatizantes suyos a enfrentarse ante el seno del Congreso, por la injustificada retórica del mandatario de que las elecciones le fueron robadas, sin presentar pruebas. La jornada, donde al final se ratificó a Biden como el presidente electo, terminó en hechos violentos que han generado múltiples voces de rechazo que van más allá y piden que Trump sea responsabilizado por sus actos y que no se le permita terminar su Presidencia, el 20 de enero.

El clamor desde diferentes sectores es que el vicepresidente, Mike Pence, invoque la llamada Enmienda 25, númeral 4, que permite la destitución del presidente cuando no cumple con sus funciones o presenta elementos que le impiden asumir su rol de mandatario.

Los primeros en reaccionar y solicitar la destitución de Trump fueron los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que en cabeza del congresista Jerry Nadler, enviaron una carta a Pence haciendo la solictud para que asuma el poder y termine con el mandato de Trump.

Así lo reveló The Hill, donde se afirmó que varios represetantes estamparon su firma en la misiva, pidiendo que no se deje pasar la irresponsable actitud de Trump incitando a sus simpatizantes a actos violentos defendiendo un triunfo que no existe.

El citado medio agregó que a la petición se sumaron también los congresistas David Cicilline (Rhode Island), Cori Bush (Missouri), Sheila Jackson Lee (Texas), Pramila Jayapal (Washington), Hank Johnson (Georgia), Steve Cohen (Tennesse.), Madeleine Dean (Pensilvania.), Ted Deutch (Florida.), Veronica Escobar (Texas), Sylvia García (Texas ),Mondaire Jones (Nueva York), Ted Lieu (California), Greg Stanton (Arizona), Eric Swalwell (California.), Lucy McBath (Georgia), Joe Neguse (Colorado), Jamie Raskin (Maryland) y Mary Gay Scanlon (Pensilvania).

Asimismo, el Fiscal General del Distrito de Columbia, Karl Racine, hizo el mismo llamado al vicepresidente Pence pidiendo que coordine con el gabinete de Trump para impulsar el uso de la Enmienda 25 para destituirlo.

“Le guste o no al vicepresidente Pence, el hecho es que él es más apto para el cargo… necesitamos un comandante en jefe que cumpla con sus responsabilidades constitucionales”, aseguró Racine en entrevista con CNN. “Le pediría al vicepresidente que por favor dé el siguiente paso (…) Cumpla con su deber constitucional. Proteja a Estados Unidos, defienda la democracia e invoque la 25ª Enmienda”.

