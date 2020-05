[VIDEO] Armando Hernández, de 20 años, sospechoso de abrir fuego en un centro comercial en Arizona. ¿ Por qué lo hizo?

La policía respondió a un caso de tirador activo en el centro comercial Westgate Entertainment District en Glendale, Arizona, a las 7:25 PM, hora local, el miércoles por la noche. Poco después de llegar a la escena, la policía de Glendale detuvo al presunto tirador, identificado por su madre como Armando ‘Junior’ Hernández.

Hernández, de 20 años, es de Peoria, y asistió a Raymond Kellis High School, que se encuentra en Glendale. Mientras que la madre de Hernández ha identificado a su hijo como el presunto sospechoso involucrado en el tiroteo que dejó a tres personas heridas, una de ellas en condición crítica, la policía aún no ha verificado esto.

El tiroteo se produjo a cinco días de la reapertura del estado tras el brote del coronavirus. La orden de estancia en casa del estado expiró el 15 de mayo permitiendo a las peluquerías, salones de uñas, restaurantes y negocios no esenciales reanudar las operaciones y vender artículos en la tienda, razón por la cual el Distrito de Entretenimiento de Westgate estaba abierto y lleno de clientes.

Esto es lo que necesitas saber sobre Armando “Junior” Hernández:

1. Un video supuestamente publicado en Snapchat por el tirador fue compartido en las redes sociales

Un perturbador video compartido en las redes sociales bajo el identificador de Snapchat Arizona Man fue compartido el 20 de mayo, por un hombre que dijo que su nombre era Armando Junior Hernández. Mostrando su arma, desde el asiento de su vehículo dijo: “Hola, voy a ser el tirador de Westgate 2020. Esto es para vengarme de una cruel sociedad. Así que acabemos con esto”.

Después de ponerse una máscara de camuflaje, el video muestra al tirador disparando rondas de disparos mientras entra en el distrito de entretenimiento de Westgate. De repente, el video se corta y muestra a una mujer tirada junto a la rueda delantera izquierda de su coche, posiblemente herida, y el tirador dijo: “La sociedad es un pendejada”.

La mujer suplica en respuesta: “¡No tengo nada que ver con eso!” y “¡Ya me disparas te, hombre!”

La policía no ha confirmado la autenticidad del vídeo. Una grabación de pantalla de fue compartida en Twitter por un usuario que sigue al hombre que supuestamente es el pistolero.

2. Hernández fue detenido vivo

Here is the moment the shooter surrendered to Glendale PD. pic.twitter.com/2Ss0d37UnP — Mitch Carr (@mitchcarrtv) May 21, 2020

Durante la primera rueda de prensa después del tiroteo, la policía de Glendale dijo que pudieron arrestar al presunto sospechoso dentro del área de Westgate y lo tienen bajo custodia para ser interrogado. El video muestra que el sospechoso fue detenido sin incidentes.

At least 2 injured at Westgate complex by a shooter w/ some kind of rifle. A suspect is in custody. Witness Juan Lopez describes to me what he saw. #12News pic.twitter.com/fgoeVVbCh6 — JOE DANA (@JoeDanaReports) May 21, 2020

Juan López, un testigo, le dijo al periodista de 12 News, Joe Dana, que vio a un tipo bajito caminando con un rifle en medio de Westgate. “Hizo dos disparos y luego caminó, y luego cuando llegó a la esquina, comenzó a correr”. López agregó que era difícil saber si el sospechoso estaba buscando más gente para disparar mientras huía.

Page, de 22 años, le dijo a 12 News que estaba en el restaurante Yard House para el 21 cumpleaños de un amigo cuando sonaron los disparos. Se cubrió mientras las balas destrozaban las ventanas del restaurante.

3. El motivo de Hernández por perpetrar el tiroteo sigue siendo desconocido

Aunque la policía aún no ha identificado oficialmente a Hernández como el sospechoso, su madre le dijo al periodista de 12 News, Mitch Carr: “No tengo idea de por qué hizo esto”.

U.S. Marshals have entered the house of alleged #Westgate shooter Armando Hernandez #12News pic.twitter.com/ywKHRjgt4v — JOSH SANDERS (@JoshSandersTV) May 21, 2020

Más tarde, el miércoles por la noche, alguaciles de Estados Unidos fueron vistos haciendo una inspección domiciliar en la casa de Hernández. El reportero Mitch Carr con 12 News, tuiteó: “La policía está actualmente cumpliendo una orden de registro en una casa en Peoria. Esto está relacionado con el tiroteo de Westgate”.

4.El senador Martín Quezada fue testigo del tiroteo en Westgate

El senador del estado de Arizona, Martin Quezada, estaba en el distrito de entretenimiento de Westgate, que es uno de los destinos más populares del Valle, en el momento del incidente. El senador de Arizona tuiteó: “Acabo de presenciar a un terrorista armado con un AR-15 disparando en Westgate. Hay varias víctimas”.

I just witnessed an armed terrorist with an AR-15 shoot up Westgate. There are multiple victims. — Sen. Martín Quezada (@SenQuezada29) May 21, 2020

Quezada ha servido en el senado estatal representando al Distrito 29 desde 2015 y anteriormente trabajó cinco años como analista de investigación y asesor de políticas del caucus demócrata en el Senado del Estado de Arizona. Dijo en un segundo tuit el miércoles por la noche: “Vi a 2 víctimas con mis propios ojos. No estoy seguro de cuántas [victimas más], vi al tirador. Me dicen que no hable más sobre los detalles hasta que hable con la policía. Estoy bien. Mucha gente conmocionada.”

5. El video del distrito de entretenimiento de Westgate muestra a las personas corriendo despavorida [ADVERTENCIA: lenguaje explícito]

Live footage of the Westgate shooting. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ndAmoAE0LE — SAVE LIVES ➡️ UBI NOW 😷 (@InsideASCIF) May 21, 2020

En un video compartido en Twitter desde las afueras del área del centro comercial, se pueden escuchar numerosos disparos en el transfondo. Un empleado del centro comercial Westgate que trabajaba en el momento del tiroteo describió la situación en Twitter. Dijo: “Estoy aquí en el trabajo escondida con un compañero en la parte trasera de nuestro estudio. Si alguien ve algo en las noticias POR FAVOR hágamelo saber! Espero superar todo esto.

El Westgate Entertainment District fue comprado por el fundador de GoDaddy, Bob Parson en 2018. Amber Liptai, una portavoz de la empresa matriz de Parsons, BIG YAM, dio a conocer a USA Today la siguiente declaración: “Estamos profundamente preocupados por este incidente y nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Westgate continuará trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Glendale y la seguridad interna para garantizar mejor la seguridad de nuestros clientes, inquilinos y residentes”.

Esta es la versión original de Heavy.com