Hombre abre fuego en restaurante de Colorado tras negarse a usar máscara

El 18 de mayo, Kelvin Watson, de 27 años, fue arrestado por el Departamento de Policía de Aurora, de Colorado por intento de asesinato en primer grado después de que los empleados de un restaurante Waffle House en Aurora se negaran a servirle sin máscara, informa KDVR. Un empleado fue hospitalizado con lesiones y desde entonces ha sido dado de alta del hospital, según un portavoz de Waffle House. El tiroteo tuvo lugar temprano en la mañana del 15 de mayo en medio de crecientes tensiones por los procedimientos de reapertura y las pautas de seguridad en Estados Unidos.

Esto es lo que necesitas saber:

Según KDVR, los empleados dijeron a la policía en una declaración jurada que Watson fue a Waffle House en la madrugada del 14 de mayo, pero fue rechazado porque no llevaba una máscara. Según el informe, Watson regresó más tarde esa noche con una máscara que no llevaba puesta y fue rechazado de nuevo. La policía informa que después de que lo rechazaron por segunda vez, Watson colocó un arma pequeña sobre el mostrador y le dijo a un empleado que podía “volarle los sesos”.

Watson regresó justo después de la medianoche la siguiente noche, donde se le negó servicio una vez más. Según la declaración jurada, Watson abofeteó al cocinero antes de perseguirlo y dispararle en las afueras de Waffle House. Watson fue arrestado el lunes en Aurora, y está siendo representado por la oficina del defensor público del condado de Arapahoe, según el Colorado Sun.

