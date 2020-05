Insólito: Hermana del asesino de Ahmaud Arbery dice que tomo la foto del cuerpo porque es fan del ‘crimen real’

Lindsay McMichael, la hermana del sospechoso Travis McMichael e hija de Gregory McMichael, admitió haber publicado una foto del cadáver de Ahmaud Arbery en Snapchat, según The Sun.



Travis y Gregory McMichael fueron arrestados el 7 de mayo con cargos de asesinato y agresión agravada relacionados con la muerte de Arbery en febrero. El arresto se produjo a raíz de una protesta nacional clamando justicia tras la publicación de un video que mostraba el incidente.

El video, que muestra a los McMichael acorralando a Arbery en una calle suburbana de Georgia a plena luz del día antes de dispararle y matarlo, fue filtrado por Gregory McMichael para aclarar los rumores sobre el encuentro, según Boston 25. Arbery, de 25 años, se encontraba desarmado durante el enfrentamiento, y su muerte ha desatado oleadas de ira en todo el mundo.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Lindsay McMichael afirma que la foto no fue ‘maliciosa’ y dijo que la tomó porque es una “gran fan del crimen real”

What are you going to do about their family member Lindsay Jane Mcmichael who posted disturbing images on her social media’s of the victims body?! #JusticeForAhmaud #unprofessional #shameonyouall pic.twitter.com/qxil1RFsWX — Jovita Ida (@eMliamEoG) May 8, 2020



McMichael admitió haber circulado la foto del cuerpo de Arbery dentro de la comunidad de Brunswick, Georgia, donde sucedieron los hechos.

Las fotos publicadas por The Sun han sido editadas para oscurecer el cuerpo de Arbery. McMichael le dijo a The Sun:

No tuve ninguna intención nefasta o maliciosa cuando publiqué esa foto. La cosa es que soy gran fanática del verdadero crimen – escucho cuatro o cinco podcasts a la semana – estoy constantemente viendo ese tipo de cosas. Fue más bien un ‘[Wao], no puedo creer que esto haya pasado’. Fue una falta de juicio.

McMichael ha hecho declaraciones adicionales que indican su simpatía por la familia de Arbery, diciendo: “No soy madre, pero no podría imaginar perder a mi hijo. Pienso en ella todos los días y en el dolor y la desesperación que debe estar sintiendo”.

2. El abogado de la familia Arbery criticó a McMichael por difundir la foto

Lee Merritt, el abogado de la familia Arbery, respondió a la foto, diciendo: “La imagen que Lindsay McMichael publicó fue muy inquietante y muy perturbadora para la familia”. Merritt agregó que “probablemente hay más videos y más imágenes de antes, durante y después del asesinato de Ahmaud”.

“En realidad encaja con el patrón de la familia McMichael participando en una extraña y violenta forma de voyeurismo”, continuó en su declaración a The Sun. “Primero tienes a [Gregory] McMichael compartiendo con una estación de noticias un video del asesinato y luego tienes a su hija compartiendo una imagen del cuerpo acribillado de Ahmaud en Snapchat. Es un comportamiento profundamente perturbador”.

3. McMichael ha respondido a las afirmaciones de que la muerte de Arbery fue un ‘linchamiento’

Según McMichael, ella estaba en casa viendo una película con su madre cuando oyó disparos y salió a averiguar qué había sucedido.

“Lo único que vi fue la mirada en su rostro [de Travis] y se veía muy desesperado… No creo que intercambiamos una sola palabra”, dijo. “He visto a mi hermano en sus momentos más felices, yo estaba allí cuando nació su hijo y lo he visto en apuros y conozco esa mirada… no era algo glorioso, como ‘lo acose y luego conseguí matarlo'”.

McMichael afirma que no ha hablado con su padre o hermano sobre el incidente. También agregó en su entrevista que ambas ella y su madre han recibido amenazas violentas y ya no se sienten seguras en su hogar.

“No son monstruos”, dijo Lindsay sobre su padre y su hermano. “Esto no fue un linchamiento. ¿Que se cometieron errores? Absolutamente, pero mira hacia atrás en tu vida ¿cuántos errores has cometido?”

4. McMichael borró su página de Facebook ante la reacción por la foto

Lindsay McMichael ha eliminado su página de Facebook ante la reacción por la foto que publicó en Snapchat. Varios usuarios enojados de las redes sociales habían estado compartiendo un enlace a su página de perfil, junto con otra información personal sobre McMichael y su familia y estaban animando a otros a enviarle un mensaje allí.

Las capturas de pantalla de la página ahora eliminada de McMichael muestran que estudió psicología en el College of Coastal Georgia. Escribió en su página: “Corredora, aventurera, entusiasta de la naturaleza, foodie, mamá de perro, #skipthestraw”.

5. McMichael dijo que su familia no es racista y su hermano y padre ‘adoraban’ a sus novios no blancos

McMichael dijo a The Sun que su familia no es racista. Ella dijo que ha tenido novios no blancos en el pasado y su padre y su hermano los “amaban”, según The Sun.

Esta es la versión original de Heavy.com