Contrario a lo que se dijo, Obama sí le dejo un plan de acción para pandemias a Trump. Léelo aquí.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, admitió recientemente que se equivocó y aclaró que la administración del presidente Barack Obama sí dejó un libro de jugadas en respuesta a una pandemia para el presidente Donald Trump y su administración. Si deseas leer el libro, los detalles están a continuación, junto a pantallazos y puntos destacados del documento PDF de 69 páginas.



El lunes 11 de mayo, McConnell había afirmado originalmente que la administración de Obama no le había informado a la administración de Trump sobre cómo prepararse para una pandemia, informó Politico , y dijo que Obama se había equivocado al criticar a Trump. Pero el jueves 14 de mayo, McConnell admitió que se equivocó durante una entrevista en Fox News. McConnell dijo: “Me equivoqué. Sí dejaron un plan. Por lo tanto, claramente cometí un error en ese sentido.

En marzo, Politico reportó que el documento efectivamente existía y era de 69 páginas. El documento tenia sugerencias para hacer frente a una pandemia y a los posibles escenarios que podrían surgir, así como la escasez de equipo de protección personal. Según Politico, el documento fue creado por el Consejo de Seguridad Nacional. El documento detalla preguntas importantes que se deben hacer y las decisiones que deben tomarse, incluida la capacidad de diagnóstico y las reservas de recursos de emergencia.

Ronald Klain, Consejero General y ex zar del ébola para las administraciones de Obama y Clinton, usó su cuenta de Twitter para compartir el libro de jugadas pandémico. Escribió: “He tenido gente tuiteándome en las últimas 24 horas: ¿Realmente existió el libro de jugadas pandémico? ¿Era realmente un ‘libro de jugadas’ claramente marcado? ¿Habría ayudado? Aquí está la portada, y la tabla de contenido. Tú decides.”

I've had people tweet at me in the past 24 hours: Did the pandemic playbook really exist?

Was it really a clearly marked "playbook"?

Would it have helped? Here's the cover, and the table of contents. You decide. pic.twitter.com/PMWr8YjIMu — Ronald Klain (@RonaldKlain) May 12, 2020

Aquí está cómo leer el libro de jugadas pandémico completo

Puedes leer el PDF completo del libro de jugadas de la administración de Obama aquí.

El PDF para leer el libro completo de pandemia fue compartido por el reportero de Politico, Dan Diamond, el 25 de marzo. Escribió en Twitter: “Hemos subido el libro completo de la pandemia de la Casa Blanca, rúbricas codificadas por colores y todo”.

The playbook was initially devised in 2016 and overseen by career officials in the now-disbanded pandemic preparedness directorate. The goal: to avoid a chaotic government response to the next public health threat. pic.twitter.com/mPv9juCfkY — Dan Diamond (@ddiamond) March 26, 2020

Desde que el documento fue tuiteado, el PDF ha sido compartido numerosas veces sin hacer referencia al tweet original, haciendo que algunos se pregunten si el documento es auténtico. Pero sí lo es y fue subido por Politico el 25 de marzo.

Puedes leer el PDF completo del libro pandémico de jugadas de la Casa Blanca, compartido por Politico, aquí.

El documento empieza señalando que su propósito es ayudar con amenazas emergentes de enfermedades infecciosas y a los líderes gubernamentales a coordinar una respuesta. La página 9 del documento específicamente aborda los patógenos respiratorios, incluidos los nuevos virus de la gripe. El documento señala que un virus con un CFR de .04 a 60% podría resultar entre 700,000 a 1,400 millones de muertes. El documento también aborda el MERS-CoV, que era un coronavirus con un CFR de 18-62% y SARS con un CFR del 11-17%.

En un dado momento, personas que leyeron el documento publicaron en Twitter las páginas que les resultaron especialmente interesantes.

We’ve now uploaded the full White House pandemic playbook, color-coded rubrics and all. https://t.co/KCkpInN8BP — Dan Diamond (@ddiamond) March 26, 2020

Diamond señaló que el documento también resaltaba la importancia de garantizar que los trabajadores sanitarios tuvieran un buen suministro de equipo protectivo, y alertaba al gobierno a ser consciente de los desencadenantes que indicarían un agotamiento de suministros.

Algunas personas señalaron que la fecha en el documento del 25 de marzo era la fecha en que una copia impresa fue convertida a PDF.

Yes, that’s exactly right.

— We had the printed playbook for days

— POLITICO editors decided they wanted it uploaded

— But we were already in lockdown, so I ran around to find a scanner

— Then I sent PDF to our web team, who uploaded it to DocumentCloud https://t.co/HbpTMGbyiv — Dan Diamond (@ddiamond) May 13, 2020



Klain había tuiteado antes que él formó parte del grupo que le dejó el libro de jugadas de 69 páginas a la administración de Trump. Escribió: “Literalmente les dejamos un libro de jugadas en respuesta a una pandemia de 69 páginas… que ignoraron. Y una oficina llamada la Oficina de Preparación para Pandemia… que eliminaron. Y un sistema de monitoreo global llamado PREDICT .. que redujeron a un 75%”.

We literally left them a 69-page Pandemic Playbook…. that they ignored And an office called the Pandemic Preparedness Office… that they abolished. And a global monitoring system called PREDICT .. that they cut by 75% https://t.co/OD94v0UI4n — Ronald Klain (@RonaldKlain) May 12, 2020

Lisa Monaco, ex asesora de seguridad nacional de Obama, le dijo a KHN que dejaron un libro de jugadas cuyo objetivo era compartir las lecciones aprendidas de los brotes de el Zika y Ebola.

El 14 de mayo, Kayleigh McEnany, Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo que el libro de jugadas sí existía y lo mostró a la prensa, informó KHN. Pero también dijo: “El plan Obama-Biden al que se ha hecho referencia era insuficiente. No iba a funcionar. Lo que nuestra administración hizo bajo el liderazgo del presidente Trump fue hacer un informe completo de preparación para la pandemia de 2018”.



Si estás interesado en leer otros documentos gubernamentales sobre la preparación para pandemias, aquí está un PDF publicado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en diciembre de 2016 llamado “Towards Epidemic Prediction: Federal Efforts and Opportunities in Outbreak Modeling”.

También puedes leer el “National Strategy for Pandemic Influenza Implementation Plan”, de los CDC, publicado en mayo de 2006, aquí.