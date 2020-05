‘Plandemic’: ¿La película que el gobierno no quieres que veas?

Un video promoviendo la nueva película Plandemic, que critica la respuesta del gobierno de Estados Unidos a la pandemia del COVID-19 y cuenta con la controvertida investigadora, Dr. Judy Mikovits, ha sido borrada de la plataforma de YouTube. Puedes ver el video más adelante en este artículo.

El video, descrito en el sitio web de Plandemic como una viñeta de 25 minutos ante el lanzamiento de la película completa, presenta a Mikovits, una exinvestigadora de fatiga crónica que critica fuertemente al Dr. Anthony Fauci y la vacunación masiva. Mikovits argumenta que la respuesta del gobierno al coronavirus está diseñada para inflar las ganancias a costa de vidas. Mikovits es una polémica investigadora que fue coautora de un estudio de investigación desacreditado.

Heavy (la página hermana de Ahora Mismo) ha llevado a cabo extensa verificación de algunas afirmaciones hechas en el video de Plandemic. Puedes leerlo aquí. El video se puede encontrar aquí.

Heavy también contactó a Fauci a través de su agencia para obtener comentarios acerca del video. Amanda Fine, jefa de medios de comunicación de los Institutos Nacionales de Salud, respondió con esta declaración: “Los Institutos Nacionales de Salud y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas se centran en investigaciones críticas destinadas a poner fin a la pandemia COVID-19 y prevenir más muertes. No estamos participando en tácticas que intenten descarrilar nuestros esfuerzos”.

El video, que fue creado por una pequeña compañía de producción en Ojai, California, se volvió viral en las redes sociales y estuvo disponible en YouTube hasta la tarde del 6 de mayo de 2020. Luego fue eliminado por la plataforma y reemplazado por la declaración: “Este video ha sido eliminado por violar las Directrices de la Comunidad de YouTube”. Esa declaración está vinculada a las directrices de la comunidad de YouTube, que puedes leer en su totalidad aquí.

Heavy se ha puesto en contacto con la oficina de prensa de YouTube para obtener comentarios sobre por qué se eliminó el video de Plandemic. Lee más sobre el hombre que hizo el video, Mikki Willis, aquí.

El video de Plandemic ha sido compartido apliamente en línea. También ha suscitado críticas.

Use critical thinking when being fed conspiracy theory videos like #Plandemic. None of it is even remotely true and is not backed up by any evidence. https://t.co/VoJuEnCPKO — Jim Chaffee (@JimChaffeeEM) May 7, 2020

El que YouTube y otras plataformas en las redes sociales censuren puntos de vista opuestos o no, incluso durante una pandemia, ha sido un tema muy debatido. En Twitter, Mikovits escribió: “Me siento muy honrada de aparecer en la increíble próxima película de Mikki Willis! La anticipación que este filme está recibiendo es una gran respuesta… Tan agradecida con Mikki por escuchar mi historia”. Heavy se ha puesto en contacto con Willis a través de su compañía de producción para comentarios y a Mikovitz a través de la editorial de su nuevo libro coautoriado, Plague of Corruption: Restoring Faith in the Promise of Science.

El video fue presentado en el sitio web de Plandemic. “Antes de la finalización del documental de larga duración lanzaremos una serie de viñetas. La primera entrega cuenta con la reconocida científica Judy Mikovits PHD”, se lee. Pero el video ya no aparece.

Willis, el cineasta detrás del video, predijo que sería eliminado. El 4 de mayo escribió en Facebook:

Queridos guardianes de la verdad y la libertad de expresión, antes de eliminar este video, por favor lean estas palabras: El mundo los está observando. Entendemos la presión que están bajo para censurar cualquier información que contradiga la narrativa popular. Sabemos el riesgo que conlleva desafiar las órdenes de aquellos que mueven los hilos.

Nos damos cuenta de que incluso los gigantes más grandes de la tecnología están bajo el mando de poderosas fuerzas que ejercen la capacidad de destruir su imperio con el clic de una tecla. Pero debido a la condición crítica de nuestro mundo, “sólo hacia mi trabajo” ya no es una excusa aceptable. No es momento de jugar a la política. Nuestro futuro es tu futuro. El futuro de tu familia. El futuro de tus hijos. El futuro de tus nietos. Esto es una súplica al humano en ti. Evitar que esta información llegue a la gente es tomar una postura firme en el lado equivocado de la historia. Una elección que sin duda vivirás para lamentar a medida que la verdad emerge exponencialmente. No hay nada, ni un multimillonario, ni un político, ni medios de comunicación, ningún nivel de censura que pueda frenar este despertar. Está aquí. Está sucediendo. ¿De qué lado estás? Y a los ciudadanos de este planeta magnífico… Si algo está claro en este momento, es el hecho que nadie viene a salvarnos. Somos quienes estábamos esperando. Aunque grandes fuerzas han trabajado mucho y duro para dividirnos, nuestra resistencia, fuerza e inteligencia han sido gravemente subestimadas. Ahora es el momento de dejar todas nuestras diferencias a un lado. Unidos vencemos. Divididos fracasamos. Sé valiente. ¡Comparte este video por todo lo largo y ancho! Si este vídeo es eliminado de esta plataforma, descarga tu propia copia en: PlandemicMovie.com Y luego, sube directamente a todas tus plataformas favoritas. Tienes nuestro permiso completo para difundir esta información sin limitación.

Willis publicó el video en su página de Facebook:

VIDEO

Facebook no ha eliminado el vídeo.

Esto es lo que necesitas saber:

La página web de ‘Plandemic’ afirma que nuestra ‘realidad actual’ con el COVID-19 es el equivalente a una película de terror

El sitio web de Plandemic describe las estrategias gubernamentales para el COVID-19 como un intento para enriquecer a los multimillonarios que poseen patentes.

El material promocional de Plandemic afirma:

La humanidad ha sido encarcelada por una pandemia mortal. La gente está siendo arrestada por surfear en el océano y meditar en la naturaleza. Las naciones se están derrumbando. Los ciudadanos hambrientos se rebelan en busca de comida. Los medios han generado tanta confusión y temor que la gente está pidiendo salvación en una jeringa.

Los propietarios de patentes multimillonarias están empujando vacunación obligatoria mundialmente. Cualquier persona que se niegue a ser inyectada con venenos experimentales tendrá prohibido viajar, obtener una educación y trabajar. No, esto no es una sinopsis para una nueva película de terror. Esta es nuestra realidad actual.

El sitio web también afirma:

Le llamaron COVID19. Nuestros líderes de la salud mundial predijeron que millones de personas morirían. La Guardia Nacional fue desplegada. Los hospitales improvisados fueron erigidos para atender un desbordamiento masivo de pacientes. Se cavaron fosas comunes. Las noticias aterradoras causaron que personas en todas partes que buscaran refugio para evitar el contacto. El plan se estaba desarrollando con precisión diabólica, pero los cerebros de la pandemia subestimaron una cosa… la gente.

Los profesionales médicos y el ciudadano cotidiano están compartiendo información crítica en línea. Los jefes supremos de la gran tecnología han ordenado que todas las voces disidentes sean silenciadas y prohibidas, pero están demasiado tarde. Las masas adormecidas están despiertas y conscientes de que algo no está bien. La cuarentena ha proporcionado el elemento que falta: tiempo. De repente, nuestra población sobrecargada de trabajo tiene tiempo suficiente para investigar e investigar por sí mismos. Una vez puedas ver, no puedes olvidar. La oportunidad está más disponible que nunca. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos la atención del mundo. Plandemic expondrá a la élite científica y política que esta al frente de la estafa que es nuestro sistema de salud global, mientras establece un nuevo plan; un plan que permite a toda la humanidad reconectarse con las fuerzas curativas de la naturaleza. 2020 es el código para una visión perfecta. También es el año que pasará a la historia como el momento en que finalmente abrimos los ojos

Algunas personas han descrito a Mikovits como una teórica de la conspiración y ” escépticista” antivacuna (aunque ella niega que sea antivacuna en la viñeta de la película Plandemic). Snopes afirma que Mikovits aparece en “sitios web poco fiables” y da charlas en “conferencias marginales como The Truth About Cancer y Autism One”. Un comunicado de prensa para el libro de Mikovits la describe como una científica “con el brillante ingenio que se podría esperar si Erin Brockovich tuviera un doctorado en biología molecular”.

Elevate es la productora detrás de Plandemic. La compañía dice en su sitio web:

Nuestro portafolio incluye largometrajes, exitosos especiales de televisión, comerciales y videos musicales para artistas multi-platino. Nuestros clientes incluyen a algunos de los científicos, futuristas, expertos evolutivos y autores más vendidos del mundo. Estamos totalmente comprometidos a utilizar el increíble poder de las películas y los medios virales para activar un cambio real y duradero – para unir la sabiduría antigua con la tecnología moderna – para compartir historias que merecen una voz – para defender causas dignas – para amplificar las buenas noticias del mundo – y por supuesto…para ELEVARNOS!

La película Plandemic saldrá el verano de 2020, según su página web. El sitio dice que la primera entrega “cuenta con la reconocida científica, Judy Mikovits PHD.” Ese fue el video que fue removido.

La viñeta de 25 minutos de duración afirma que Mikovits ha sido llamada “uno de las científicas más destacadas de su generación” y trabajó revolucionando el tratamiento del VIH/SIDA. La película dice que publicó un estudio de “gran éxito” que afirmaba que “el uso común de los tejidos fetales animales y humanos estaban desatando plagas devastadoras de enfermedades crónicas”. Los “esbirros de las Grandes Farmacéuticas” lucharon contra ella, destruyendo su “buen nombre, carrera y vida personal”, afirma la viñeta.

En el clip, Mikovits admite haber sido arrestada, pero afirma que fue para impedir que hablara. La viñeta tuvo más de 1.6 millones de visitas en YouTube. En el video es entrevistada por Willis, cuya cuenta de YouTube difundió el video. Su página de Facebook lo describe como un cineasta para Elevate. La página de Facebook de Elevate se describe como “una tribu de creativos que defienden el poder del arte y los medios de comunicación como una herramienta para inspirar a las masas y activar el cambio”.

Soon, Dr Fauci, everyone will know who you "really are". pic.twitter.com/GyD0j7UbWW — Judy A. Mikovits PhD (@DrJudyAMikovits) April 19, 2020



En el video, Mikovits afirma que tenía 97 testigos en el caso que resultó en su arresto, incluyendo a Fauci, quien ella dice habría tenido que testificar. Mikovits afirma que fue recluida en la cárcel sin cargos y que el material intelectual del laboratorio fue “plantado” en su casa. “No tengo libertades ni derechos constitucionales”, dice.

Mikovits considera el enfoque del gobierno en la lucha contra el COVID-19 terrible.

“Si no detenemos esto ahora, no sólo podemos olvidar nuestra república y nuestra libertad, sino que podemos olvidarnos de la humanidad porque esta agenda nos matará”, dice.

Mikovits afirma que Fauci “dirigió” un encubrimiento que implicó beneficios financieros para algunos. Lo que está diciendo ahora sobre el COVID-19 es “absolutamente propaganda”, dice.

Fauci es el jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en ingles) que ha sido una figura líder del gobierno en las sesiones informativas sobre las estrategias del COVID-19, incluyendo bloqueos y otras medidas para “aplanar la curva”. Heavy le escribió a la oficina de prensa de NIAID para brindarle a Fauci la oportunidad de responder a las afirmaciones de Mikovits y agregaremos sus comentarios a esta historia si se reciben.

En el video, Mikovits afirma que en el pasado Fauci perpetró propagandas que resultaron en la muerte de millones de personas. También planteó preguntas sobre cómo se están contando las muertes de COVID-19.

Mikovits afirmó que aisló el VIH de la saliva y la sangre de los pacientes en Francia, pero que Fauci estuvo involucrado en el retraso de la investigación, lo que permitió que el virus del VIH se propagara. Estas afirmaciones no están probadas. También dice que las patentes presentan un conflicto de intereses. Mikovits también critica el concepto de la vacunación en masa. “Matarán a millones de personas, como ya lo han hecho con sus vacunas”, dice, subrayando que no es antivacunas. Afirma que hay un incentivo financiero en las estrategias del COVID-19 para no utilizar remedios naturales con el fin de empujar a las personas a usar vacunas.

Mikovits también escribió un libro llamado Plague: One Scientist’s Intrepid Search for the Truth about Human Retroviruses and Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), Autismo y otras enfermedades y afirma que el 30% de las vacunas están contaminadas con retrovirus.

Su nuevo libro contiene un prólogo de Robert F. Kennedy Jr.

“¿Cuántos retrovirus nuevos hemos creado a través de toda la investigación con ratones, la investigación de vacunas, la investigación de la terapia génica?”, fue citada diciendo en 2015. “Más importante aún, ¿cuántas enfermedades nuevas hemos creado? Están experimentando con nosotros ahora. Estoy muy preocupada por la población”.

En otro video de YouTube, afirmó lo siguiente sobre el COVID-19: “No necesitamos una vacuna. Todo lo que se necesita es tener un sistema inmunológico saludable”. Ese video fue eliminado de YouTube porque según YouTube violaba las directrices de la comunidad.

Vice informa que Mikovits ha estado involucrada en una campaña de “Fire Fauci” (“Despidan a Fauci”), “afirmando que este saboteó su investigación sobre un supuesto virus de ratón que ella dice es la verdadera causa del cáncer”. Según Vice, Mikovits también se opone a usar máscaras para protegerse contra el coronavirus.

El comunicado de prensa de su libro describe a Mikovits como alguien que “ha pasado veinte años en el Instituto Nacional del Cáncer, trabajando con el Dr. Frank Ruscetti, uno de los fundadores de la retrovirología humana, y coautor de más de cuarenta artículos científicos. [Mikovits] cofundó y dirigió el primer instituto de enfermedades neuroinmunes utilizando un enfoque de biología de sistemas en 2006. La Dra. Mikovits vive en el sur de California con su esposo, David”.

La realidad detrás de las afirmaciones es más compleja.

Mikovits fue acusada de robar equipos y guardar cuadernos de laboratorio; Fue despedida como parte de una supuesta ‘lucha de poder’

https://twitter.com/DrJudyAMikovits/status/1257425999408611330?s=20

Snopes escribió un largo artículo que dice que Mikovits “no descubrió un virus mortal administrado a través de vacunas. Fue arrestada por supuestamente robar equipo perteneciente al Instituto que la despidió”.

El caso penal recibió cobertura en ese momento. Según la revista Science, en noviembre de 2011, el fiscal de distrito en el condado de Washoe, Nevada, presentó una denuncia penal contra Mikovits que “acusó a la viróloga de tomar ilegalmente datos informáticos y bienes relacionados de su antiguo empleador, el Whittemore Peterson Institute for Neuro-Immune Disease (WPI) en Reno, Nevada.”

WPI también presentó una demanda civil buscando materiales de Mikovits, incluidos los libretas de laboratorio utilizadas para investigaciones. Fue brevemente encarcelada, pero el fiscal más tarde expulsó los cargos, informa la revista Science.

Según la revista Science, el cofundador del WPI fue acusado penalmente en un caso de donación de financiamiento de campaña por separado, complicando el caso contra Mikovits debido a “problemas de testigos”. Le dijo a la revista Science que el caso le dificultó encontrar trabajo que no fuera un estudio en el que ya estaba trabajando que fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud.

La revista citó al Fiscal de Distrito diciendo: “Hay mucho que esta sucediendo con el gobierno federal y diferentes niveles que no estaban ocurriendo cuando nos involucramos inicialmente en el procesamiento de este caso. Y tenemos problemas de testigos que han surgido”. Heavy se ha puesto en contacto con la oficina del fiscal para comentarios y la denuncia penal original.

Interview with Dr. Judy Mikovits, PhD, 11/22/15Dr. Mikovits talks about science- vaccines/autism/chronic illness, corruption. 2015-11-26T19:10:41.000Z

Mikovits también fue coautora en un artículo llamado Detección de un Retrovirus Infeccioso, XMRV, en células sanguíneas de pacientes con síndrome de fatiga crónica. Sin embargo, el artículo se retractó. Snopes señala que el artículo no trataba con vacunas.

En 2011, la revista Science publicó una “Expresión de Eonsternación editorial“. Al resumir los resultados de la investigación, la Expresión de Consternación señaló que el artículo afirmaba “mostrar que un retrovirus llamado XMRV (virus relacionado con la leucemia urinaria xenotrópica) estaba presente en la sangre del 67% de los pacientes con síndrome de fatiga crónica (CFS, por sus siglas en ingles)”. Sin embargo, otros estudios no pudieron replicar los hallazgos.

“Desde entonces, al menos 10 estudios realizados por otros investigadores y publicados en otros lugares han reportado una falla en la detección de XMRV en poblaciones independientes de pacientes con CFS”, señala la expresión de consternación. En cambio, había una opinión creciente de que cualquier asociación “probablemente refleja la contaminación de laboratorios y reactivos de investigación con el virus”, afirma la notación.

La revista señaló que la investigación “atrajo una atención considerable, y su publicación en Science ha tenido un impacto de gran alcance en la comunidad de pacientes con CFS y más allá”. Sin embargo, debido a que “la validez del estudio de Lombardi et al. está ahora seriamente en cuestión, estamos publicando esta Expresión de Consternación y adjuntándola a la publicación de Science el 23 de octubre de 2009 de Lombardi et al.”

Los autores emitieron una retractación parcial de sus hallazgos, pero el artículo se retractó más tarde en su totalidad. Mikovits fue uno de los múltiples autores que figuran en el estudio.

En la retractación, Bruce Alberts, el editor en jefe, escribió que “hay evidencia de un mal control de calidad en una serie de experimentos específicos en el Informe” y señaló que otros estudios no podían replicar los hallazgos. “La ciencia ha perdido la confianza en el Informe y en la validez de sus conclusiones. Observamos que la mayoría de los autores han acordado en principio retirar el Informe, pero no han podido ponerse de acuerdo sobre la redacción de su declaración”, escribió Alberts”… Por lo tanto, nos estamos retractando editorialmente el Informe”.

Un comunicado de 2012 de la Sociedad Americana de Microbiología dice: “Contrario a los hallazgos anteriores, nuevas investigaciones no encuentran ningún vínculo entre el síndrome de fatiga crónica y los virus XMRV (virus relacionado con el virus de la leucemia murinotrópica) y pMLV (virus de la leucemia murinos politrópica)”.

A raíz del artículo retraído, Mikovits perdió su trabajo en el Instituto Whittemore Peterson. Según Nature, fue despedida en octubre de 2011 después de un “enfrentamiento con la presidenta y cofundadora del instituto, Annette Whittemore, por el trabajo de otra investigadora”.