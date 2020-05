Trump pone fin a conferencia tras encontronazo con reportera. ¿Quién es la reportera?

El presidente Donald Trump le dijo a Weijia Jiang, una corresponsal chino-estadounidense de CBS News, “pregúntale a China”, después de que esta le planteara una pregunta durante su informe del 11 de mayo en la Casa Blanca.



Jiang, de 36 años, ha estado trabajando en medios de difusión desde que era adolescente y es graduada del colegio de William & Mary en Virginia y Syracuse University , en Nueva York.

Fue promovida a corresponsal de la Casa Blanca y presentadora de programas de CBS en julio de 2018. Desde entonces, ha tenido encuentros polémicos con Trump, los cuales han desatado criticas y reacciones en las redes sociales y de otros periodistas.

Esto es lo que necesita saber:

1. Jiang empezó en el periodismo a la edad de 13 años

Weijia (pronunciado “wee-juh”) Jiang, la hija de Liya Wei y Huade Jiang, nació en Xiamen, China, pero creció en Virginia Occidental, según Hollywood Life. El New York Times informó que sus padres, que están retirados, eran dueños y operaban el restaurante Chinatown en Buckhannon, Virginia Occidental.

A la edad de 13 años, fue reportera estudiantil y presentadora de Channel One News en Los Ángeles, similar a los alumnos de Channel One Anderson Cooper y Lisa Ling. Recibió una licenciatura en filosofía y una asignatura secundaria en química del College of William & Mary en 2005 y obtuvo su maestría en periodismo de Syracuse University en 2006.

Jiang trabajó en afiliados locales de CBS, incluyendo las redes de Baltimore, Pensilvania y Nueva York hasta que se unió a la red nacional. Ha aparecido en CBS Evening News y CBS This Morning antes de convertirse en la reportera de la Casa Blanca y Capitol Hill para las noticias de CBS.

“Durante los últimos meses, Weijia Jiang ha demostrado constantemente que tiene lo que se necesita para cubrir esta Casa Blanca: hace las preguntas correctas, proporciona contexto y profundidad, y piensa con rapidez”, dijo a Deadline Christopher Isham, vicepresidente de CBS News y jefe de la oficina de Washington.

2. Trump le dijo que le “pregunte a China” en respuesta a una pregunta

'Don't Ask Me, Ask China': Trump Abruptly Ends Briefing When Asked About China Hostility | MSNBC

Durante una conferencia de prensa, Jiang le preguntó a Trump por qué dijo que Estados Unidos está haciendo mejores pruebas que “cualquier otro país”, y preguntó por qué ha tratado el tema como una competencia cuando “los estadounidenses están perdiendo la vida”.

Trump respondió diciendo: “Tal vez esa sea una pregunta que deberías hacerle a China. No me preguntes a mi. Hazle esa pregunta a la China, ¿de acuerdo? Cuando le hagas esa pregunta, puede que obtengas una respuesta muy inusual”.

Cuando Jiang le preguntó por qué él le había hecho específicamente ese comentario, Trump dijo que haría la misma sugerencia a cualquiera que hiciera una “pregunta desagradable” como esa y abandonó abruptamente el escenario poco después del encuentro.

En AC360, el comentarista político y ex candidato presidencial Andrew Yang dijo que Trump estaba sacando material de un memorando republicano enviado a finales de abril, que Politico reportó decia: “No defiendan a Trump… ataquen a la China.”

“Cuando Trump recibió una pregunta sobre la administración del virus, fue directamente a esa estrategia”, dijo Yang. El hecho de que se lo dijera a una reportera chino-estadounidense sólo sirve para promover esa distracción, agregó Yang.

3. Este no es el primer encuentro polémico de Jiang con Trump

'Keep your voice down': Trump berates female reporter when questioned over Covid-19 response

El 19 de abril, Jiang le preguntó a Trump si su respuesta al coronavirus se había retrasado:

“Muchos estadounidenses están diciendo exactamente lo mismo sobre usted, que debería haberles advertido que el virus se estaba propagando [incontrolablemente] durante el mes de febrero en lugar de celebrar mítines con miles de personas. ¿Por qué esperó tanto para advertirles y por qué no tuvo distanciamiento social hasta el 16 de marzo?”

Trump respondió preguntándole con que medio estaba varias veces antes de responder que le había prohibido la entrada a la China. Cuando Jiang aclaró que se la había prohibido a los ciudadanos chinos pero no a los estadounidenses, Trump respondió diciendo: “Con cuidado, con cuidado, cálmate”.

Momentos más tarde, cuando Jiang le pidió que reconociera que no pensaba que el virus se propagaría, le dijo: “Baja la voz, por favor”.

Sus palabras suscitaron críticas de otros periodistas y de usuarios de las redes sociales por igual:

In honor of Weijia Jiang and the sexist words “just relax,” I’d like to join every righteous woman on earth at this moment in rhetorically slapping the absolute living shit out of Donald Trump. 1—2—3… 👋🏽 — Jason Overstreet (@JasonOverstreet) April 20, 2020

4. Jiang ha alegado que alguien de la Casa Blanca es refirió al coronavirus como el “Kung-Flu”

This morning a White House official referred to #Coronavirus as the “Kung-Flu” to my face. Makes me wonder what they’re calling it behind my back. — Weijia Jiang (@weijia) March 17, 2020



En Marzo de 2017, Jiang alegó que un empleado de la Casa Blanca se refirió al virus como el “Kung-Flu”, lo que provocó una reacción de la Asociación de Periodistas Asiático-Americanos.

There has been a torrent of hurtful and racist remarks and actions targeted at Americans of Asian descent amid the coronavirus outbreak. AAJA denounces racism and xenophobia, and stands by our community and our members, including our very own @weijia. https://t.co/DTRshkr2tb — aaja (@aaja) March 17, 2020

Los comentarios llegaron en el contexto de Trump refiriéndose al coronavirus como la “gripe China”, que más tarde defendió diciendo que lo llamó así “’porque viene de la China. No es racista en lo absoluto, no, para nada. Viene de la China … Quiero ser preciso” informó CNN.

Kellyanne Conway confronted over WH official allegedly using term 'Kung Flu': 'Tell us who it was'

La portavoz de Trump, Kellyanne Conway, abordó los comentarios de Trump y el presunto empleado en una conferencia de prensa donde defendió la descripción de Trump del coronavirus como la “gripe China” diciendo: “Creo que está hablando de dónde comenzó”.

Conway también dijo que cualquier descripción del virus como “Kung-Flu” era “altamente ofensiva”, y declaró que “por supuesto que está mal”. Agregó que si la acusación fuera cierta, le gustaría saber la identidad del empleado. Cuando fue presionada por la reportera de PBS, Yamiche Alcindor, Conway respondió con una declaración sobre el origen de su marido, George Conway. “Estoy casada con un asiático americano y mis hijos son 25% filipino”, dijo.

Jiang ha cubierto el sentimiento anti-asiático del virus para CBS, yendo a Chinatown y hablando con los dueños de negocios que le dijeron que estaban asustados.

5. Jiang está casada y es madre

So grateful to work for a company that offers parental leave, which prepared me for this very bittersweet day. Off to make you proud, Frankie Mei! ❤️ pic.twitter.com/vgnPlYe3AC — Weijia Jiang (@weijia) April 15, 2019



Jiang conoció a Travis Luther Lowe en 2003 cuando ambos estaban en el College of William & Mary. En ese momento, los dos presentaban un programa de televisión en línea de noticias y comentarios políticos y se hicieron íntimos amigos.

De William & Mary, Jiang dijo: “Estoy eternamente agradecida por esa intensidad y apertura a permitirnos explorar y satisfacer nuestra curiosidad. Esa curiosidad te ayuda a esculpir toda tu carrera, sea cual sea el campo que elijas”.

Lowe se convirtió en el vicepresidente global de política pública en la organización Yelp, donde la gente puede publicar reseñas de artesanía, restaurantes y otras industrias de servicios. Jiang pasó de trabajar en CBS Baltimore y la estación local de Nueva York a trabajar para la estación nacional de CBS.

Según el New York Times, un adivino de la calle dijo que estaban “destinados a pasar la eternidad juntos”. La pareja se casó el 17 de marzo de 2018 en Palm Springs, California y tienen una hija, Frankie Mei.