COVID-19: ¿Es el mareo un síntoma del coronavirus?

Tal vez recientemente has sufrido algún mareo y ahora la pregunta casi automática es: “¿será el coronavirus?” Obviamente, no hay manera de saber con certeza si tienes el COVID-19 a menos que puedas hacerte una prueba, pero las pruebas no siempre están disponibles en muchas áreas.

Los científicos todavía están aprendiendo sobre el virus, pero hay investigación creciente que aísla los síntomas se ven comúnmente en personas que han dado positivo para COVID-19.

La respuesta es que los mareos no aparecen en las principales listas de síntomas presentadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tampoco aparece en algunos estudios de investigación. Por lo tanto, ciertamente no es uno de los síntomas más comunes del COVID-19 (aunque puede estar asociado con otros síntomas, como náuseas o dolor de cabeza.) Sin embargo, sí se han enumerado los mareos como síntomas en algunos estudios de COVID-19.

Por ejemplo, el estudio de abril de 2020 Manifestaciones neurológicas de pacientes hospitalizados con la enfermedad del Coronavirus 2019 en Wuhan, China, enumeró el mareo como síntoma de COVID-19. Este estudio encontró que algunos pacientes con coronavirus reportaron tener problemas neurológicos. Los mareos se enumeraron en esa agrupación. El estudio encontró:

Las manifestaciones neurológicas cayeron en 3 categorías: manifestaciones del sistema nervioso central (mareos, dolor de cabeza, deterioro de la conciencia, enfermedad cerebrovascular aguda, ataxia y convulsiones), manifestaciones del sistema nervioso periférico (deterioro del gusto, deterioro del olfato, deterioro de la visión y dolor nervioso) y manifestaciones de lesiones musculares esqueléticas.

Ese estudio encontró que los pacientes con versiones más severas de la infección eran más propensos a presentar manifestaciones neurológicas. En este estudio, 36.4% tuvieron manifestaciones neurológicas. De esos, el 16.8% reportó mareos. A continuación te mostramos la descomposición de los síntomas. La primera columna, que comienza a la izquierda, es el total con porcentaje entre corchetes. La siguiente columna representa aquellos con infección grave, y la tercera columna aquellos con infecciones no grave.



Si crees que tienes COVID-19, debes consultar con tu médico de atención primaria o llamar a una línea directa de coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que debes ir al hospital si tienes:

Problemas al respirar

Dolor o presión persistente en el pecho

Nueva confusión o dificultad para levantarte

Labios o rostro azulado

Los CDC señalan que usted debes buscar atención médica si tienes síntomas graves o preocupantes. Algunos estudios han encontrado que algunas personas con el COVID-19 nunca muestran síntomas.

El contexto de tu situación también tiene mucho que ver; es más probable contraer la enfermedad si tienes contacto con una persona que dio positivo con el COVID-19 o alguien que vive en uno de los puntos geográficos más afectados. Puedes encontrar un mapa actualizado de los casos COVID-19 en Estados Unidos aquí. También puedes encontrar mapas y datos sobre pruebas así como una lista de sitios de pruebas “drive-through” por estado. A continuación, te explicamos cómo usar Apple Maps para encontrar lugares que administran las pruebas de coronavirus.

Esto es lo que necesitas saber:

Los CDC enumeran 9 síntomas comunes que podrían indicar una infección por coronavirus; los mareos no se suman a la lista

Nueva dificultad para hablar o ronquera de la voz

Nuevo entumecimiento o debilidad de la cara, el brazo o la pierna

Nueva torpeza o temblor de los brazos o las piernas

Nuevo problema para ver de uno o ambos ojos, o a un lado

Nueva visión doble o incapacidad para mover uno o ambos ojos

Nuevas pupilas desiguales o párpado caído en un lado

Nueva incapacidad para mantenerse de pie aun aferrándose a algo firme

Vómitos severos repentinos sin causa conocida

Dolor de cabeza intenso repentino o dolor de cuello sin causa conocida

En primer lugar, John Hopkins Medicine recomienda buscar inmediatamente tratamiento médico si está experimentando mareos y estos síntomas:

COVID-19 no es la única razón que podría estar desencadenando mareos. Por ejemplo, los mareos podrían ser una señal de un derrame cerebral.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan que los pacientes con COVID-19 “han reportado una amplia gama de síntomas que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves”. Estas dolencias pueden aparecer entre 2 a 14 días después de ser expuestos al virus. La lista del CDC no incluye mareos:

Fiebre

Tos seca

Dificultad para respirar

Escalofríos

Temblores y escalofríos que no ceden

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Pérdida reciente del olfato o el gusto

Sin embargo, estos no son los únicos síntomas reportados en estudios médicos que observaron a pacientes con la enfermedad. Específicamente, otros síntomas observados incluyen diarrea y problemas gastrointestinales, así como una “sombra roja” en el exterior de los ojos.

¿Cuándo deberías hacerte la prueba? Los CDC aconsejan:

No todo el mundo necesita hacerse la prueba para el COVID-19. A continuación encontrarás información que podría ayudarte a tomar decisiones sobre cuándo buscar atención médica o hacerte la prueba. La mayoría de las personas se enferman levemente y pueden recuperarse en casa sin atención médica. Es posible que no necesiten la prueba. No existe un tratamiento aprobado para las personas que padecen del COVID-19.

En un extenso informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) enumeró estos síntomas:

Los síntomas del COVID-19 no son específicos y la enfermedad se puede manifestar en varias formas, desde la ausencia de síntomas (asintomático) hasta una neumonía grave y muerte… Basado en 55,924 casos confirmados en laboratorios, las señales y síntomas típicos incluyen: fiebre (87.9%), tos seca (67.7%), fatiga (38.1%), producción de esputo (33.4%), dificultad para respirar (18.6%), dolor de garganta (13.9%), dolor de cabeza (13.6%), mialgia o artralgia (14.8%), escalofríos (11.4%), náuseas o vómitos (5.0%), congestión nasal (4.8%), diarrea (3.7%) y hemoptisis (0.9%) y congestión conjuntival (0.8%).

Según la OMS, “Las personas con COVID-19 generalmente desarrollan señales y síntomas, incluyendo síntomas respiratorios leves y fiebre, en un promedio de 5-6 días después de la infección (período medio de incubación 5-6 días, rango 1-14 días).”

La OMS aconseja que la mayoría de las personas infectadas con el virus COVID-19 “tienen una enfermedad leve y se recuperan. Aproximadamente el 80% de los pacientes confirmados en laboratorio han experimentado una enfermedad leve a moderada”.

Estudios han enumerado una variedad de síntomas que podrían indicar que tienes coronavirus

A continuación un resumen de estudios médicos sobre el desarrollo del coronavirus en algunos pacientes. Estos estudios no incluyen los mareos como un síntoma.Características y resultados de 21 pacientes críticamente enfermos con el COVID-19 en el estado de Washington Este estudio encontró que comorbilidades se identificaron en el 86% de los casos, “con la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca congestiva siendo las más comunes”. Los síntomas iniciales “incluyeron dificultad para respirar (76%), fiebre (52%) y tos (48%).” El tiempo promedio de manifestación de síntomas antes de ir al hospital fue de 3.5 días, y el 81% de los pacientes fuero admitidos a la unidad de cuidados intensivos menos de 24 horas después de haber ingresado al hospital.

Características epidemiológicas y clínicas de 99 casos de neumonía por el nuevo coronavirus de 2019 en Wuhan, China: un estudio descriptivo.

Este estudio encontró que el 51% de los pacientes tenían enfermedades crónicas. Estos fueron los síntomas que se observaron:

Los pacientes presentaron manifestaciones clínicas de fiebre (82 [83%] pacientes), tos (81 [82%] pacientes), dificultad para respirar (31 [31%] pacientes), dolor muscular (11 [11%] pacientes), confusión (nueve pacientes [9%]), dolor de cabeza (ocho [8%] pacientes), dolor de garganta (cinco [5%] pacientes), rinorrea (cuatro [4%] pacientes), dolor torácico (dos pacientes [2%]), diarrea (dos [2%] pacientes), y náuseas y vómitos (un [1%] paciente) … 17 (17%) pacientes desarrollaron síndrome de dificultad respiratoria aguda y, entre ellos, 11 (11%) pacientes empeoraron en un corto período de tiempo y murieron de fallo orgánico múltiple.

El estudio señaló que el COVID-19 era “más propenso a afectar a los hombres mayores con comorbilidades, y puede resultar en enfermedades respiratorias severas e incluso mortales como el síndrome de dificultad respiratoria aguda”.

Características clínicas de la enfermedad del Coronavirus 2019 en China

Este estudio encontró que “los síntomas más comunes fueron fiebre (43.8% al ingreso y 88.7% durante la hospitalización) y tos (67.8%). La diarrea era menos común (3.8%). El período de incubación promedio fue de 4 días”.

Curso clínico y factores de riesgo de mortalidad en pacientes adultos hospitalizados con el COVID-19 en Wuhan, China: un estudio de cohorte retrospectivo

Este estudio encontró que el “(48%) pacientes tenía una comorbilidad, la más común siendo la hipertensión (58 [30%] pacientes), seguido por la diabetes (36 [19%] pacientes) y la cardiopatía coronaria (15 [8%] pacientes). La regresión multivariable mostró crecientes probabilidades de muerte en el hospital asociada con la edad avanzada”.

Asociación de disfunción quimiosensorial y el Covid-19 en pacientes que presentan síntomas similares a la gripe

Este estudio encontró casos de “pérdida del olfato y gusto en el 68% (40/59) y 71% (42/59) en sujetos Covid-19 positivo, respectivamente, en comparación con 16% (33/203) y 17% (35/203) en pacientes Covid-19-negativo. El deterioro en el sentido del olfato y el gusto se asociaron de forma independiente y fuerte con la positividad del Covid-19”.

Este es un buen resumen de estudios médicos del COVID-19.